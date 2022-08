Altro che sesso debole, moltissime personalità femminili risultano essere più resistenti e capaci di resistere alle avversità ed alle situazioni più problematiche. Questo secondo alcuni è una forma di “retaggio” culturale, in quanto in numerosissime culture le donne hanno dovuto “sopportare” le discriminazioni che tutt’ora sono comunque presenti sotto altre forme, per altri è una questione biologica. Ma se le donne sono mediamente più “resistenti” e forti, al punto da essere considerate indisttruttibili emotivamente e moralmente. Secondo lo zodiaco sono sopratutto le seguenti le donne considerate indistruttibili.

Ecco le donne “indistruttibili” secondo lo zodiaco. Sono queste 3!

Sagittario

La donna Sagittario non affronta le avversità in modo avventato, ma anzi ha sempre un piglio battagliero e preparato. Non c’è quasi nulla che spaventi questa personalità avventurosa e poliedrica che però non gioca a fare la “dura”, in quanto evidenzia senza problemi una sensibilità di fondo e questo la rende ancora più forte.

Vergine

Difficile far “crollare” la Vergine che è famosa per essere molto con i “piedi per terra”. Si tratta di una donna anche difficile “smuovere” dalle proprie posizioni essendo dotata di una forte personalità ed consapevolezza dei propri mezzi, ma anche dei propri limiti.

Caricorno

Polivalente, realista ma anche aperta al dialogo. E’ una donna matura fin dalla giovane età, caratterialmente parlando e non si espone se non è completamente certa delle proprie ragioni. Ecco perchè è difficile da controbatterla, anche emotivamente parlando. Come partner è molto precisa ed esigente ed anche puntigliosa ma con lei si raccolgono grandi risultati.