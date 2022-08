Nessuno lo sa, ma questi cibi rafforzano il sistema immunitario: ecco quali

Trovare dei cibi che rafforzano il sistema immunitario e mantengano il nostro regime alimentare bilanciato è fondamentale per la salute. Un sistema immunitario forte è la prima linea di difesa contro virus, germi e altri agenti patogeni che causano malattie. Quando il sistema immunitario funziona correttamente, riconosce questi invasori estranei e li attacca prima che abbiano la possibilità di prendere piede e ammalarsi.

Ecco perché è molto utile consumare alimenti che rafforzano il sistema immunitario. Questi alimenti non solo aiutano l’organismo a combattere le infezioni quando si è esposti ai germi, ma potenziano anche le difese naturali del corpo per mantenerlo in salute ogni giorno.

Elenco dei cibi che rinforzano il sistema immunitario

Può sembrare una sciocchezza, ma la zuppa di pollo è un fantastico rinforzo immunitario. L’ingrediente chiave di questa ricetta collaudata è un minerale chiamato magnesio, che si trova in grandi quantità nelle ossa di pollo. Questo minerale è necessario per molte funzioni dell’organismo, tra cui la regolazione della pressione sanguigna e il rilassamento muscolare. Se associato a uno dei migliori alimenti antinfiammatori del pianeta, la riduzione dell’infiammazione significa un sistema immunitario più forte.

Le patate dolci sono ricche di sostanze nutritive che supportano ogni aspetto della salute. Uno dei più importanti è la vitamina A, fondamentale per un sistema immunitario forte. Quando il corpo è povero di vitamina A, non può funzionare correttamente e non può combattere nulla. Ecco perché è così importante aggiungere alla propria dieta alimenti ricchi di vitamina A, come le patate dolci.

I fagioli sono un’ottima fonte di proteine e fibre, due elementi fondamentali per un sistema immunitario forte. Infatti, i fagioli sono così potenti che sono considerati uno dei migliori alimenti per rafforzare il sistema immunitario. Sono anche un superalimento, il che significa che sono ricchi di tonnellate di sostanze nutritive ottime per la salute generale. Potete aggiungere i fagioli alle insalate, ai tacos, alle zuppe o anche ai panini per ottenere una spinta salutare che vi aiuterà a mantenere il vostro corpo al sicuro da germi e virus!

Ortaggi e verdure

L’aglio è straordinario per molte ragioni di salute, e l’immunità è una di queste. Contiene un composto chiamato allicina, un potente antiossidante che può fare di tutto, dalla riduzione del colesterolo alla prevenzione del cancro. È stato inoltre dimostrato che l’allicina rafforza il sistema immunitario, aiutando l’organismo a combattere virus e batteri. Un altro importante disinfettante e sfiammante è lo zenzero che ha un gusto particolare ma in grado di sostituire l’efficienza dell’aglio.

Le verdure a foglia scura sono gli alimenti più ricchi di sostanze nutritive del pianeta e sono ottime per rafforzare il sistema immunitario. Sono ricchi di vitamine e minerali fondamentali per mantenere l’organismo in salute, tra cui il selenio e lo zinco. Queste vitamine e minerali sono componenti chiave del sistema immunitario e aiutano l’organismo a combattere gli agenti patogeni. Inoltre, contribuiscono a ridurre l’infiammazione, importante per la salute generale. Le verdure a foglia scura possono essere gustate in insalate, zuppe o anche panini. Possono essere consumati crudi, ma sono ancora più buoni leggermente cotti.