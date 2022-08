Le diverse tipologie di pavimento necessitano di cure particolari, a seconda della situazione dell’abitazione. Sopratutto in estate siamo portati a detergere con più frequenza i nostri ambienti e anche lavare il pavimento nel modo “giusto” può indubbiamente anche aiutare a tenere lontani gli insetti, come le zanzare.

Se pulisci il pavimento con questa soluzione, alloantanerai le zanzare

Le zanzare infatti costituiscono uno dei più grandi problemi in fatto di “infestazioni”, e se nella maggior parte dei contesti urbani sono sicuramente fonte di fastidio, alcune zone del paese, sopratutto quelle che sono collegate ad habitat particolarmente umidi e caldi, contesto particolarmente gradito a questi animali che com’è noto, si cibano del sangue umano (esclusivamente gli esemplari femmine).

Ecco perchè utilizzare prodotti con aromi particolari, spesso gradevoli per noi ma fastidiosi per gli insetti, può rappresentare una soluzione che può essere utile sia in funzione “aromatica” ma anche deterrente per questi animali.

Ad esempio una soluzione formata da acqua, aceto (anche bianco) e limone è indubbiamente interessante perchè oltre a fornire una capacità pulente di rilievo, essendo in grado di essere anche sgrassante, il mix di questi aromi tiene lontane le zanzare, contribuendo quindi a sviluppare un habitat “avverso” per questi insetti.

E’ sufficiente un bicchiere di aceto in un secchio d’acqua, al quale andrà aggiunto il succo di mezzo limone. Alternativamente è anche possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale al proprio detergente per lavare i pavimenti, optando sopratutto per le fragranze che sono “detestabili” da parte delle zanzare, come ad esempio la lavanda, al limone, al Tea-Tree oil e la citronella.