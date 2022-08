La disinvoltura è indubbiamente legata ad un atteggiamento nativamente e naturalmente calmo, “sciolto” ma che allo stesso tempo evidenzia in maniera più o meno decisa una dose di sicurezza, che è anche riconosciuta come una vera e propria dote, proprio perchè rappresenta un mix di caratteristiche positive. Sopratutto tra gli uomini quelli più disinvolti danno l’impressione di “saperla lunga” ma di non forzare i propri atteggiamenti. Ecco quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più disinvolti dalle caratteristiche del segno zodiacale.

Ecco gli uomini più disinvolti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Ariete

Tutto si può dire di Ariete, meno che non risulti essere sempre molto spontaneo, mai forzoso o che provi a fingere di essere un’altra persona. L’uomo Ariete va accettato ed apprezzato così com’è, naturalmente disinvolto, comunicativo e schietto. Sicuramente a lui piace evidenziare questa naturalizza e sicurezza ma neanche più di tanto.

Bilancia

E’ quasi all’oscuro di apparire “positivamente naturale” il segno maschile della Bilancia, che raramente modifica il proprio comportamento per piacere agli altri. Per molti proprio questo garantisce ala segno una certa popolarità attraverso le personalità che conosce, e anche un Bilancia che fa errori mantenendo un atteggiamento sicuro, viene “Perdonato”.

Scorpione

Non comprende perchè non dovrebbe essere se stesso, quindi Scorpione merita una posizione di rilievo tra i segni disinvolti. Tendenzialmente onesto, lo è anche quando deve manifestare un disagio, risultando “trasparente” ma allo steso tempo molto tranquillo fortemente portato a far capire di essere in controllo di una situazione apparentemente non facendo niente di speciale.