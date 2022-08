Anche la persona più onesta, schietta e “pulita” al mondo adatta il proprio carattere ed il proprio comportamento alla situazione. Questo perchè nativamente siamo portati ad adattarci quanto basta ai diversi contesti, e se per molti è faciile indossare l’equivalente di una maschera che cela le loro vere intenzioni nonchè la loro natura, per altri apparire “veeri” e naturali costituisce lo standard, che non vogliono e che spesso non riescono neanche a mutare, nel bene o nel male. Qualii sono i segni “naturali”, quelli veri, dello zodiaco?

Ecco i 3 segni naturali, i più “veri” dello zodiaco. Controlla se c’è il tuo!

Scorpione

Scorpione è un fine stratega quando si parla di persone, si riesce ad adattare bene a molti contesti e quando si trova poco a proprio agio, semplicemente si isola. Cosa porta questo segno a comparire in questo articolo? Una caratteristica importante, legata ad una questione d fondo: Scorpione può modificare ed edulcorare ciò che dice ma solo formalmente, in quanto resta se stesso in tutti i casi, anche se non lo volesse.

Vergine

Vergine non si sforza neanche nel cercare di essere meno puntiglioso o spigoloso, caratteristiche che lo rendono sicuramente apprezzabile ma anche fastidioso sotto altri punti di vista. Ma Vergine non sarà mai un segno famoso per l’atteggiamento disonesto, o peggio ancora “doppiogiochista“.

Ariete

Ariete è molto schietto, genuino e che riesce solo parzialmente ad essere non completamente spontaneo. I nati sotto questo segno non proveranno mai seriamente a far passare un messaggio differente da quello che dicono. Preferiscon stare zitti che provarci.