La nostra lingua è estremamente complessa da imparare “bene”, sopratutto nella coniugazione dei verbi e dall’estrema varietà dei termini impiegati, nelle parole insomma. Molti termini sembrano fare riferimento alla stessa cosa ma in molti casi una singola parola identifica più tratti simili, come ad esempio il termine “spaccone”, che identifica una personalità che millanta doti e capacità che non ha, esagerando oppure mentendo spudoratamente, in particolar modo per ottenere un vantaggio pratico o per fare una buona impressione sugli altri. In particolar modo tra gli uomini, a causa della natura “patriarcale” dei contesti umani, esistono moltissimi spacconi. Quali sono secondo lo zodiaco?

Questi uomini sono gli spacconi per lo zodiaco. Sei d’accordo?

Leone

E’ un “simpatico” di natura ma guai a incensarlo troppo, in quanto i complimenti permettono all’ego dell’uomo Leone di crescere a dismisura e fargli perdere il contatto con la realtà. Leone costituisce lo spaccone “evidente”, quello che non lo nasconde affatto.

Ariete

Spontaneo, coraggioso ed intraprendente, Ariete ogni tanto si concede qualche atteggiamento un po’ spaccone, e in molti casi esagera un po’ quando deve narrare le proprie gesta. Ma non se le inventa di sana pianta, più che altro è abile a metterle in ottima luce, facendole apparire come delle imprese.

Spesso l’uomo Acquario è considerabile spaccone in modo fastidioso perchè non sembra badare molto alle criticità e ai difetti che condizionano il proprio carattere. Se fa 10 cose negative e 1 positiva, la sua attenzione sarà esclusivamente incentrata su quest’ultima, come ad ignorare tutto il resto e vantandosene anche.