Nessuno lo sa, ma questo trucco dei tappi di sughero in giardino è geniale

Sono in pochi a conoscere un trucco davvero geniale per utilizzare i tappi di sughero in giardino. Il sughero è un materiale naturale proveniente dalle querce da sughero, diffuse soprattutto nel Mediterraneo. Il procedimento per ottenere i tappi è del tutto ecologico. Si ricava la corteccia senza procurare alcuna ferita agli alberi e avendo la certezza che ricrescerà naturalmente. I tappi di sughero, naturali al 100%, avranno una serie di nutrienti che faranno crescere bene le tue piante.

Ecco il trucco geniale per usare i tappi di sughero in giardino

I tappi di sughero in giardino possono diventare un incredibile concime per le piante. Potrai unirli al compost, avendo cura di macinarlo e farne tanti piccoli frammenti. Essendo un materiale impermeabile, il sughero non è in grado di assorbire i liquidi e sciogliersi facilmente. Se getterai in terra i tappi interi, dovrai attendere molto tempo prima che si decompongano e che si trasformino in un fertilizzante utile alle tue piante.

I tappi di sughero proteggono il verde dalla comparsa di muffe pericolose. Inoltre, impediscono le infestazioni di erbacce tra le tue piante. Così facendo, le radici saranno protette e libere di sviluppare in maniera sana. Inoltre, il sughero riesce a immagazzinare una buona quantità di umidità e aiuterà le specie vegetali a essere idratate nei periodi di siccità.

In alternativa, potresti riciclare creativamente i tappi di sughero per le piante in vaso che tieni dentro casa. In ogni caso ti converrà spezzettare il sughero in tanti piccoli frammenti, affinché si decomponga più facilmente. In questo modo le piante riusciranno ad assorbirne più velocemente le sostanze nutritive. Come se non bastasse, il sughero proteggerà il verde dalla possibile presenza di muffa.

Le proprietà incredibili del sughero