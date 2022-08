Queste 3 città hanno avuto il boom di turisti nel 2022: ecco come visitarle

L’Italia è sempre stata una delle mete prescelte da centinaia di turisti. Ad incidere molto è la cultura antichissima, nonché la bellezza e la varietà dei luoghi che nasconde al suo interno. Come uno scrigno, si schiude al visitatore, rendendolo testimone di straordinari scenari, sempre diversi a seconda della zona che si vuol visitare. Ecco le città più visitate dai turisti.

Cinque Terre, Liguria

Le Cinque Terre molto probabilmente sono una delle zone della Liguria più visitate e conosciute. Si tratta di cinque borghi dal fascino pittoresco, situati lungo la Riviera di levante, tra Genova e La Spezia. Monterosso al Mare, Corniglia, Vernazza, Manarola e Rio Maggiore sono un angolino romantico con casette abbarbicate sulla roccia e colori variopinti. La costa, ripida e frastagliata, è ricca di baie e insenature ma con poche e piccole spiagge. La spiaggia di Fegina, a Monterosso, è la più famosa e più grande, con sabbia, ghiaia e scogli, considerata dalla rivista americana Forbestra le 25 più affascinanti del mondo.

Napoli, Campania

Una ragione per andare sempre in visita del capoluogo campano è sempre e comunque la pizza napoletana, col suo bordo rialzato, l’olio a crudo e la foglia di basilico al centro della classica margherita. Eppure, al di là delle lunghe file di turisti che serpeggiano a partire dalle più note pizzerie, il boom turistico di quest’anno deriva dalla street art mania. Infatti, in molti attraversano Napoli alla scoperta della street art napoletana, con i suoi Totò e i suoi Maradona, che abbelliscono i muri del centro storico, comparendo anche lungo le strade periferiche. E molti sono turisti stranieri.

Ostuni, Puglia

La città di Ostuni, in Puglia, ha avuto il boom di turisti, che ha raggiunto il picco durante l’estate. Ad Ostuni è il bianco a dominare: il bianco delle case basse e delle stradine del centro storico. Ostuni è un piccolo gioiello da esplorare con lentezza. La città si visita in un giorno, prima di andare alla scoperta delle spiagge più belle della zona. La città si trova ad 8 km dalla costa Adriatica ed è punteggiata da file di ulivi secolari che rendono il paesaggio davvero mozzafiato.

Tropea, Calabria

Ci spostiamo in Calabria, precisamente a Tropea, dove questo piccolo borgo di mare rientra fra le mete più scelte durante l’estate. Confermandosi bandiera blu, centinaia di turisti e non hanno affollato le spiagge. Girovagando fra i vicoli, i piccoli borghi, le tante insenature che celano baie e calette con scorci di mare incredibilmente belli ed ammirando i tramonti; si è sopraffatti e pervasi da un senso di stupore e meraviglia che difficilmente lascia indifferenti.