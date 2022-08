Gioielli ossidati o anneriti? Ecco cosa fare, e non c’entra il sapone per i piatti

I gioielli ossidati o anneriti possono tornare a splendere, se li pulirai con i prodotto giusti. La bigiotteria e l’argento tendono a scurirsi con il tempo e l’uso. Non è raro ritrovarsi tra le mani l’anello preferito annerito o una collana regalata da poco che ha perso la lucentezza originale. Non disperare! Esistono dei rimedi naturali, semplici ed economici, per pulire i tuoi gioielli ossidati e diventati neri e restituire loro brillantezza.

Gioielli ossidati o anneriti: ecco i rimedi da adottare

È normale che molti gioielli si ossidino e si anneriscono. È un fenomeno che colpisce in particolare modo i bijoux in rame, ottone, bronzo. Può riguardare anche gli oggetti di argento sterling, ossia quei gioielli composti in gran parte da argento con una piccola aggiunta di rame. Questi metalli, quando sono a contatto con l’aria, l’umidità, la luce, i profumi, il sudore, le creme e via dicendo, a lungo andare possono perdere lo splendore iniziale.

Hai bracciali, anelli o collane scuriti e vorresti provare a pulirli da solo? Ecco tutti i rimedi naturali, di comprovata efficacia, che possono eliminare ogni traccia di ossidazione sui tuoi gioielli anneriti.

Sale e bicarbonato di sodio

Per pulire i bijoux ossidati usando sale e bicarbonato dovrai munirti di carta alluminio. Rivesti un recipiente, che sia una pentola o una tazza, con la carta stagnola. Adagia i gioielli scuriti sul fondo del contenitore e poi versa una tazza di acqua tiepida, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Dai una mescolata affinché gli ingredienti si mischino e fai agire per pochi minuti. Infine, prendi i gioielli e risciacquali sotto il getto di acqua fredda. Asciugali, usando un panno pulito e morbido.

Succo di limone

L’acqua dolce è un ottimo rimedio contro l’ossidazione della bigiotteria. Prova a unire mezzo bicchiere di succo di limone a un po’ di acqua. Immergi i gioielli e lasciali nella miscela per un quarto d’oro buono e poi recuperali. Sciacquali sotto l’acqua tiepida e asciugali con un panno pulito.

Aceto

I gioielli anneriti a causa dell’ossidazione possono essere trattati anche con una soluzione a base di aceto e acqua. Ti basterà versarne un po’ dentro una tazza ampia a sufficienza per tenere i tuoi bijoux. Lasciali in ammollo per 15 minuti circa e poi, servendoti di un vecchio spazzolino, sfrega con delicatezza. Piano piano ogni residuo di sporco sparirà e i tuoi bracciali torneranno allo splendore originale.