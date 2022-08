Una platea di cittadini necessita con sempre maggior frequenza di uno strumento conosciuto come indicatore della situazione economica equivalente, più comunemente conosciuto come ISEE, che da alcuni anni è stato rinnovato in modo profondo, oltre ad esser stato differenziato in numerose forme, oltre a quella standard, pur mantenendone le caratteristiche. L’ISEE infatti rappresenta una forma di calcolo finale, evidenziato da un valore che è il risultato di tutti i redditi, patrimoni, ecc che misura la situazione economica di uno specifico nucleo familiare, permettendo così di avere una panoramica completa.

Il calcolo dell’ISEE è sempre più importante soprattutto a causa dei numerosi bonus ed agevolazioni sviluppati via via dai governi che nella maggior parte dei casi influenzano in modo particolare le fasce di popolazione in una situazione economica non elevata, e con le ultime novità apportate attraverso l’ISEE Online, ottenere questo “valore” è divenuto più semplice.

ISEE online: adesso è più semplice presentare la DSU

Se è sempre possibile fare richiesta dell’ISEE attraverso i vari Caf/Patronati presenti in gran numero sul territorio nazionale, di recente l’INPS ha migliorato l’accesso al proprio portale specifico adibito per presentare la DSU, ossia la dichiarazione unica sostitutiva, elemento fondamentale per ottenere poi l’ISEE.

Sarà sufficiente accedere allo specifico portale presente a questo indirizzo oppure utilizzare l’app specifica per smartphone e tablet. Per effettuare l’accesso sarà necessario disporre diSPID di 2° livello o superiore, oppure Carta d’Identità Elettronica o della CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Il “nuovo servizio”, oltre ad essere decisamente più semplificato rispetto al passato, garantisce una miglior tempistica, e permette al dichiarante di avere accesso molto più semplicemente ad eventuali errori, che vengono segnalati in pochi giorni, oltre alla possibilità di poter eventualmente modificare la propria richiesta.

All’interno del portale, una volta ottenuto l’accesso, sono disponibili comunque dei video tutorial che hanno la funzione di rendere la procedura alla portata di tutti.