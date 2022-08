La lavatrice ha indiscutibilmente cambiato il modo di detergere i nostri abiti, sopratutto a partire dalla concreta e capillare diffusione di questo elettrodomestico, che è divenuto di “uso comune” sopratutto nella seconda metà del secolo scorso, fino a raggiungere standard qualitativi e tecnologici che conosciamo oggi. Eppure nessuna tecnologia potrà mai sostituire la capacità di gestire un lavaggio sopratutto quando si tratta di capi delicati, oppure dominati da un colore in particolare che per essere preservato nella sua integrità, deve essere trattato con attenzione, e il nero risulta essere uno dei pigmenti più complessi da questo punto di vista. Come lavare il nero in lavatrice?

Nero brillante in lavatrice? Ecco come avere dei capi perfetti: il trucco

Com’è noto, è fondamentale dividere i capi per tipologia di colore, o perlomeno per grado di “scuro” e “chiaro”. In generale è sempre meglio suddividere i capi neri dagli altri, anche perchè il colore può effettivamente “disperdersi” a seguito di un lavaggio sbagliato.

E’ buona norma, per preservare il colore, tenere in ammollo per almeno 20 minuti i capi neri in tessuto in una soluzione composta da acqua e sale (circa 3/4 di una tazza di sale ogni 4 litri di acqua), poco prima di sottoporli al tradizionale processo di lavaggio.

Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice, è sempre meglio scegliere detersivi liquidi al posto di quelli in polvere, così da “stressare” meno i capi neri durante il processo di lavaggio.

Il bicarbonato può essere utilizzato se inserito all’interno della vaschetta di lavaggio della lavatrice, in una misura pari a 3-4 cucchiai per ogni lavaggio, inoltre bisogna ricordarsi di non esagerare mai con le temperature alte, al massimo i 40 gradi rappresentano un limite consigliabile per evitare di veder svanire gradualmente il nero dai nostri vestiti.

Infine, non è consigliabile far asciugare i nostri vestiti neri in corrispondenza di zone ventilate e calde ma non sotto la luce diretta del sole, in quanto la brillantezza “viene meno” con i raggi solari troppo aggressivi.