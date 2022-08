Investire sul “mattone”, ossia in modo generico, su forme di immobili, costituisce una delle forme di reinvestimento più abusate proprio perchè non si tratta di qualcosa di “volatile”, e seppur molto genericamente, ci sarà sempre bisogno di costruzioni ed abitazioni, anche se la realtà delle cose spesso riserva sorprese decisamente poco gratificanti. Le diverse tipologie di crisi infatti hanno a larghi tratti evidenziato una certa tendenza molto comune nei borghi e nelle piccole città, ossia alloggi e terreni abbandonati anche se non particolarmente fatiscenti, a causa della necessità e volontà da parte dei locali di spostarsi presso centri urbani più grandi. In questo contesto è nata l’idea delle Case a 1 euro, una iniziativa che ancora oggi fa molto discutere.

Case a 1 euro, ecco i paesi e i borghi dove acquistarle

Si tratta fondamentalmente di una opportunità messa in atto da diversi comuni italiani, sopratuto del Meridione, spesso borghi anche molto famoso e città che da diversi anni stanno affrontando il problema dello spopolamento (conosciuto anche come deurbanizzazione), come già accennato pocanzi.

Per fronteggiare questa problematica nel 2010 il comune siciliano di Salemi ha deciso di mettere in vendita molte abitazioni abbandonate ad un prezzo simbolico di 1 euro, offrendole attraverso un bando di concorso con tanto di contratto per chi si fosse aggiudicato per tempo le abitazioni. Come immaginabile gli acquirenti, firmando il contratto, si devono fare carico di alcune condizioni, come la stipulazione di una polizza, che porta l’acquirente ad impegnarsi nel ristrutturare l’abitazione entro un tempo stabilito.

L’iniziativa è stata un successo e in pochi anni è stata replicata in numerosi altri comuni, anche nel 2022. Ecco una lista di molti comuni che hanno aderito a questa iniziativa, e che sono consultabili direttamente attraverso i rispettivi siti web.