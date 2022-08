Questi 5 cibi sono i più salutari per il cervello: ecco quali sono

5 cibi sono essenziali per la salute del nostro cervello. Grazie a essi possiamo aumentare le nostre facoltà neuronali e la concentrazione. La salute del cervello è importante soprattutto con l’avanzare dell’età. In questo periodo, infatti, la capacità del cervello di elaborare le informazioni e di reagire alle nuove situazioni inizia a diminuire.

Questo può avere un impatto enorme sulla nostra vita, rendendo più difficili le attività quotidiane e aumentando il rischio di sviluppare malattie degenerative come l’Alzheimer. Per fortuna, ci sono diversi allenamenti che si possono fare per mantenere il cervello sano anche in età avanzata ed è importante seguire anche la giusta alimentazione.

I 5 cibi più salutari per il nostro cervello

I fagioli sono un’ottima fonte di fibra alimentare, un nutriente molto importante per la salute del cervello. Infatti, la fibra alimentare è l’unica sostanza nota per essere in grado di prevenire lo sviluppo dell’Alzheimer e di altri tipi di demenza. Si ritiene che le fibre alimentari aiutino a bloccare la formazione delle placche amiloidi, che sono la causa principale dell’Alzheimer.

Le verdure a foglia verde sono un altro elemento essenziale per la salute del nostro cervello. In effetti, mangiare una quantità sufficiente di verdure verdi è una delle cose migliori che si possano fare per proteggersi dalla demenza. Anche se tutti i tipi di verdure sono buoni, le migliori per la salute del cervello sono quelle scure poiché sono ricche di vitamina E, vitamine del gruppo B e minerali come ferro, magnesio e potassio. Sono anche un’ottima fonte di antiossidanti, sostanze in grado di proteggere l’organismo dai danni cellulari causati dai radicali liberi.

Uova, salmone e noci per il benessere del cervello

Le uova sono spesso considerate poco salutari a causa del loro elevato contenuto di colesterolo. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che mangiare fino a 6 uova a settimana non aumenta il rischio di malattie cardiache. I tuorli sono ricchi di colina, una vitamina molto importante per la salute del cervello.

La colina è necessaria per produrre un neurotrasmettitore chiamato acetilcolina, che trasmette i segnali tra le cellule nervose del cervello. Se non si assume una quantità sufficiente di colina con la dieta, si può sviluppare un tipo di demenza chiamata Alzheimer. Le uova sono anche una buona fonte di vitamina B12, un’altra vitamina molto importante per la salute del cervello. La vitamina B12 è necessaria per la produzione di nuovi globuli rossi, indispensabili per trasportare l’ossigeno al cervello.

Gli alimenti ricchi di proteine, come il salmone, sono eccellenti per mantenere la salute del cervello. Contengono aminoacidi, sostanze molto importanti per il funzionamento del cervello. Infatti, consumare una quantità sufficiente di aminoacidi nella dieta è essenziale per prevenire lo sviluppo dell’Alzheimer.

Le noci fanno particolarmente bene al cervello perché contengono molta vitamina E e acidi grassi insaturi. Infatti, la vitamina E è così importante per le funzioni cerebrali che le persone che non ne assumono a sufficienza nella loro dieta hanno maggiori probabilità di sviluppare l’Alzheimer. Mangiamone ogni giorno una piccola porzione, poiché le noci sono anche molto caloriche.