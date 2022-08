Pianta questi alberi anti inquinamento nel tuo giardino: ecco quali

Piantare gli alberi anti inquinamento in giardino può aiutarti a contrastare lo smog più di quanto tu creda. Nel nostro paese l’inquinamento è un problema in crescita che sta coinvolgendo anche la campagna. Sia che tu abiti in città, sia che tu abbia una casa in campagna, dovresti considerare di coltivare piante mangia smog.

Pianta questi alberi anti inquinamento in giardino: la lista

Se pianterai alcuni fra gli alberi anti inquinamento non solo abbellirai il tuo giardino, ma migliorerai di gran lunga l’aria intorno a te. Uno studio recente ha rivelato le capacità impressionanti delle piante anti smog. A quanto pare queste specie verdi riescono a neutralizzare quasi 4000 chili di anidride carbonica, CO2, in vent’anni e a catturare le temibili polveri sottili. Inoltre, aiutano a ridurre il caldo durante le giornate estive più afose.

Insomma, i motivi per cui vale la pena piantare gli alberi anti inquinamento sembrano essere davvero molti. Quali sono le migliori varietà che potresti piantare nel giardino di casa? Ecco la lista delle piante anti smog più belle ed efficaci.

Acero riccio

Fra gli alberi mangia smog, l’acero riccio occupa un posto d’onore, perché capace di assorbire fino a 3800 chili di CO2 in vent’anni. Pianta maestosa, l’acero ha foglie particolari, arricciate, che lo distinguono dall’acero classico. Ha una crescita molto rapid e può raggiungere i trenta metri d’altezza.

Olmo

La sua bellissima chioma verde può trasformare fino a 2800 chili di anidride carbonica in biomassa vegetale nell’arco di vent’anni. Albero anti inquinamento dall’aspetto elegante, possente e dalle sorprendenti proprietà officinali, l’olmo può essere coltivato da nord al sud senza problemi.

Cerro

Il cerro può superare i 30 metri di altezza ed eliminare ben 3200 chili di CO2 in vent’anni. La sua particolarità è quella di produrre ghiande commestibili dal sapore, però, piuttosto sgradevole. Ha una chioma dalla forma arrotondata che perde le foglie durante l’inverno.

Betulla verrucosa

Ecco una pianta talmente rustica che cresce bene ovunque, perfino nei terreni scoscesi. La betulla verrucosa può essere annoverata tra i migliori alberi anti inquinamento, perché può catturare fino a 3100 chili di anidride carbonica in vent’anni.

Ginkgo Biloba

Albero anti smog dalle origini antiche, il Gingko Biloba venne definito da Darwin come un fossile vivente. A quanto pare questa pianta ha caratteristiche primitive, non c’è da stupirsi visto che apparve sulla terra ben 200 milioni di anni fa. Non tutti sanno, però, che il Gingko può ripulire l’aria da 2800 chili di anidride carbonica in vent’anni.

Tiglio

Sia il tiglio nostrano, sia il tiglio selvatico sono in grado di neutralizzare migliaia di chili di CO2 se piantati nelle città. Si tratta di alberi particolarmente ed eleganti, dalla crescita impressionante. Le fioriture sprigionano un profumo piacevole.