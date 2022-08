Se le zanzare ti pungono, fai queste cose per non sentire prurito

Se le zanzare ti pungono di solito il prurito ti passa senza bisogno di aiuto dopo poco tempo ma in alcuni casi l’irritazione può degenerare. Alcune persone sono più sensibili di altre alle punture di zanzara. In alcuni casi, può comparire una protuberanza rossa pruriginosa pochi minuti o addirittura diverse ore dopo che la zanzara ha lasciato il segno con la sua puntura.

Queste protuberanze non sono generalmente dannose, ma possono essere estremamente irritanti. Le punture causano una reazione allergica alle proteine presenti nella saliva delle zanzare creando queste infiammazioni cutanee non solo antiestetiche ma estremamente fastidiose e persistenti nel tempo.

A seguito del prurito, dopo essere stati punti da una zanzara, esistono diversi modi per trattare i sintomi a seconda della loro gravità. Se il prurito è molto lieve, si possono usare creme e gel naturali per ridurre i sintomi. Se il prurito è intenso, o se la puntura è rossa e dolorosa, è necessario rivolgersi al medico, che potrebbe prescrivere degli antibiotici. Ma nel caso in cui il prurito fosse piuttosto intenso, si può anche provare a prendere un antistaminico.

Quando si sta all’aperto in presenza di zanzare, sarebbe consigliato indossare maniche lunghe, pantaloni e applicare un repellente per insetti. Inoltre, se sappiamo che le zanzare nella nostra zona diffondono alcune malattie (come per esempio la West Nile e la zanzara coreana), è particolarmente importante prendere provvedimenti per evitare di essere punti.

Le zanzare ti pungono: perché senti prurito?

Le punture di zanzara sono pruriginose perché contengono le proteine della saliva della zanzara. Quando una zanzara ci punge, lascia una protuberanza rossa, ovvero un’area che si trasforma rapidamente in un segno rosso e pruriginoso. La protuberanza è causata dalla risposta del sistema immunitario alle proteine della saliva della zanzara iniettate nella pelle, come accade quando una zanzara ci punge.

La saliva della zanzara contiene proteine che possono scatenare una reazione immunitaria, provocando prurito e infiammazione. Le proteine possono causare una reazione allergica. Normalmente il sistema immunitario risponde alle infezioni producendo anticorpi. Alcune persone sono sensibili a queste proteine e sviluppano una reazione allergica, simile all’allergia alle arachidi o ad altre allergie.

Consigli per alleviare il prurito

Un bagno fresco o un impacco può aiutare a ridurre il prurito e il rossore causati da una puntura di zanzara. Subito dopo, è utile applicare creme e unguenti all’idrocortisone o una lozione alla calamina, le quali concorrono a ridurre il prurito causato da una puntura di zanzara. Una soluzione naturale efficace arriva invece dal gel di aloe vera, capace di ridurre la sensazione di prurito. Come farmaco, invece, si può assumere un antistaminico o un antinfiammatorio, il quale è in grado di ridurre il prurito e il gonfiore in breve tempo. Ma funziona anche l’antidolorifico.

Quello che bisogna a tutti i costi evitare, invece, è grattarsi in continuazione. Rischieremo, in questo caso, di allargare il raggio di infiammazione della cute. Da un piccolo bozzo potremmo quindi ottenere un infiammazione esagerata difficile da sgonfiare. Meglio proteggere la parte con una garza e stendere una crema o una lozione sgonfiante.