Il concetto di abitudine viene soolitamente associato in maniera più estesa a quella di routine, ossia una serie di coomportamenti ed eventi che fanno parte della nostra vita e che si ripresentano coon poche differenze in maniera ciclica. Quasi tutte le persone semplicemente vivono la propria routine che se cambia, lo fa in maniera molto graduale e superficiale. Altri sono molto legati alle proprie abitudini, costituendo una forma di “certezza”, ma per altri è essenziale se non necessario allontanarsi dal concetto di routine. Si tratta sopratutto dei seguenti segni zodiacali, che odiano la routine.

I segni che odiano la routine secondo lo zodiaco sono questi. Li conosci?

Pesci

E’ legato ad un concetto di routine per così dire “flessibile”, non delimitato in modo deciso, e se questo non muta, diventa difficile per Pesci non palesare un intenso fastidio. Pesci infatti è una personalità generalmente tranquilla e appunto per questo deve percepire un cambiamento, anche leggero, in maniera continua nella propria giornata.

Acquario

Acquario si annoia abbastanza presto di tutto, o meglio, ha una percezione “piatta” di quasi ogni attività, che si manifesta dopo poco tempo. La mancanza di stimoli è caratteristica per il segno che lo evidenzia anche in modo percepibile. Per questo motivo spessoo ha bisogno di più di qualche “scossa emotiva”.

Ariete

Difficile che Ariete trovi “pace” dal punto di vista delle attività. E’ un segno combattivo, impulsivoo che non concepisce il concetto di routine, più che detestarlo. Ariete rappresenta la personalità che è maggiormente guidata dall’umore del momento, quindi anche se è tranquillo in certi momenti.