Solitamente, per sbrinare un freezer bisogna svuotarlo, spegnerlo e far sciogliere tutto il ghiaccio fastidioso che si è formato, che impedisce anche la conservazione corretta degli alimenti e ostacola anche la chiusura. Per farlo più agevolmente esiste un trucco che non tutti conoscono e che sta spopolando, ovvero: la carta stagnola.

Bastano 2 palline di stagnola in freezer per ottenere questo risultato: geniale

Il trucco è veramente tanto semplice: basta prendere dei fogli di carta alluminio coprendo tutti i lati del freezer, ovviamente se il ghiaccio è poco e non parliamo di blocchi enormi. Una volta fatto ciò, si possono ridisporre tutti i prodotti al loro posto, la carta stagnola farà il suo effetto e il ghiaccio si collocherà solo sui suoi lati, senza intaccare gli alimenti.

Inoltre, sarà semplice togliere i fogli, lasciando così il congelatore pulito. Un’idea ideale per conservare sempre perfetto il vostro freezer, che farà risparmiare certamente tantissimo tempo. Poi, un altro metodo per sbrinare il freezer, quando la brina non è smisurata, è impiegare uno spray di acqua calda e degli strofinacci imbevuti, sempre caldi. In tale modo soccorrerete il ghiaccio nello sciogliersi e potrete pulire bene ogni vano.

Oltre a sbrinare il freezer, possono accadere altre cose quando si utilizza questo elettrodomestico. Ad esempio, a volte la frutta e la verdura congelata smarriscono il loro sapore originario, divenendo poco gustosi. Ciò perché l’umidità incide sulla bontà del prodotto, ma per evitare questo esiste un metodo parecchio particolare.

Difatti, basta rivestire le pareti del freezer o del cassetto dedicato interno con delle spugne: questo perché la spugna sarà capace di assorbire l’umidità, senza farla giungere ai prodotti. Inoltre è bene rammentare che la frutta e la verdura devono essere divisi da altri alimenti. Questo perché il contatto potrebbe assegnare il deterioramento repentino, invece di farli mantenere al meglio.

Per non gettare niente, poi, ricordate sempre di segnare la data di conservazione dei prodotti. A lungo andare, anche in congelatore alcuni cibi non sono più buoni, è bene quindi non avere troppi alimenti mantenuti per troppo tempo, evitando così gli sprechi. Per risparmiare, poi, sulla bolletta rammentate sempre di prediligere un elettrodomestico con classe energetica A o superiore. E anche di non aprirlo sempre, riducendo al minimo il consumo di energia.

Ecco dunque il trucco della carta stagnola del freezer e altri trucchi da usare per questo elettrodomestico.