Approcciarsi ad un qualsiasi contesto sociale, anche se siamo molto “scafati”, non è quasi mai facilissimo anche perchè le persone sono complesse di natura, ed è sicuramente vero che quando si incontra una persona nuova, si va inevitabilmente ad affrontare un nuovo contesto. E’ altrettanto inevitabile, che una volta superato l’approccio iniziale, sia donne che uomini possano manifestare la loro vera natura, che per molti è costituito da monotonia. Le persone monotone sono quelle che tendono a ripetere i medesimi ragionamenti, in maniera anche a tratti ossessiva, e le donne che sono considerabili monotone sono le seguenti secondo lo zodiaco.

Le donne più monotone secondo lo zodiaco. Le conosci?

Scorpione

La donna Scorpione non è noiosa ma non si può dire che ami le sorprese ed in cambiamenti continui. Infatti ciò che rende interessante questa donna è la capacità di adattarsi ai contesti ma nella cita comune è abbastanza monotona. Si concede rari picchi di emozioni, ad esempio viaggiando oppure facendo cose “estreme”, però per il resto è una personalità che da poche sorprese.

Vergine

Saprebbe rendere entusiasmante anche un’azione molto noiosa, però Vergine inevitabilmente tende ad essere molto ciclica, pur non amando la routine ha costantemente bisogno di stabilità. Ogni tanto ha dei momenti in cui vuole andare un po’ “oltre” ma solitamente ciò capita raramente e per poco tempo.

Pesci

E’ una vera pantofolaia, una romantica inguaribile che spesso “dimentica” che vive in contesti molto “proprietari” e che il mondo reale è diverso da quello che è nella sua mente. Pesci per questo motivo ha difficoltà a relazionarsi finendo quindi per ribadire gli stessi ragionamenti.