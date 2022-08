La flemma è considerabile, semplificando parecchio, un atteggiamento molto composto e pacato, che raramente percepisce sensazioni che possono manifestare un comportamento fuori controllo, umorale o emotivo. Generalmente è un concetto non facile da raggiungere, spesso associato alla maturità di una persona ma che non è per forza legato all’età anagrafica, per esempio. Tra le personalità flemmatice spiccano anche quelle maschili, in quanto non tutti gli uomini sono immaturi e umorali come si può pensare. E’ molto difficile vedere uno di questi segni che manifesta un comportamento scomposto e fuori dal controllo personale. Ecco gli uomini più flemmatici di tutti!

I 3 uomini più flemmatici e pacati dello zodiaco. Li conosci?

Sagittario

E’ un uomo sensibile, profondo ma è anche un maestro nel mantenere un atteggiamento neutro. Questo non significa che non possa perdere la pazienza, ma anche quando ciò accad, solitameente è ravvisato da parole poco “forti” e un modo di fare appena meno differente dal normale.

Leone

Vivace, entusiasta a tratti, e sicuramente dotato di energia, l’uomo Leone è la dimostrazione che flemmatico non indica una persona noiosa e fredda, anzi.

Riesce il più delle volte a fare le cose con un atteggiamento leggero, quasi zen semplicemente perchè la parte spensierata del proprio carattere è una di quelle definibili dominanti.

Bilancia

Non può mancaree Bilancia, che può vantarae una certa duttilità di base, che lo porta a sapersi adattare a quasi tutti gli ambiti. In realtà non “nasce” flemmatico, ma tende ad assumere questo comportamento per una semplice questione pratica, in quanto comprende presto che sforzarsi a mantenere il controllo del proprio umore è convenientee è gli riesce bene. Difficile vedere un uomo Bilancia “sbroccare”.