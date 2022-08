Persiane in legno? Ecco come pulirle senza graffiarle e danneggiarle

Se hai persiane in legno devi sapere come pulirle, senza correre il rischio di graffiarle e danneggiarle. Ancora molto usato, soprattutto nelle case di campagna o nei palazzi storici, il legno non ha rivali dal punto di vista estetico. Come tutti i materiali delicati, però, richiede cure particolari per conservarlo al meglio, specie quando non è trattato.

Ecco come pulire le persiane in legno

Nonostante stiano prendendo piede i materiali più moderni e pratici, come il PVC o l’alluminio, le persiane di legno conservano uno charme indiscutibile. È importante sapere come pulirle, come togliere la polvere che inevitabilmente si deposita tra le fessure. In quanto materiale poroso, il legno tende ad assorbire con facilità. Ecco perché questo genere di infissi richiede una manutenzione continua.

Le persiane in legno sono esposte ogni giorno a smog, pioggia, sole, umidità e polvere. Anche quando il legno è trattato, non risulta comunque immune al deterioramento. Dovrai prendertene cura, rimuovendo i granelli di polvere accumulati nel tempo e pulendo i serramenti con i prodotti giusti.

Come togliere la polvere dalle persiane in legno

Per togliere la polvere che si deposita sulle persiane in legno avrai bisogno di un panno antistatico o di aspirapolvere dotato dell’accessorio specifico. L’ideale sarebbe spolverare i serramenti ogni sette o dieci giorni al massimo, sennò rischierai che si formino incrostazioni difficile da rimuovere. Cerca di pulire in modo accurato, prestando attenzione alle parti meno esposte.

Pulire le persiane di legno con i prodotti giusti

Una volta al mese sarà necessario pulire le persiane in legno, utilizzando prodotti specifici e non aggressivi. Potresti preparare un detergente fai da te a base di acqua tiepida e sapone liquido per i piatti. Una soluzione in grado di sgrassare le persiane, senza graffiarle o, peggio ancora, danneggiarle. Una volta lavate accuratamente, dovrai risciacquarle, servendoti sempre di acqua tiepida.

Altrimenti, potresti ricorrere a un prodotto specifico per il legno di quelli che si trovano in commercio. Ciò che conta, indipendentemente dal detergente usato, sarà asciugare bene le persiane, anche gli angoli più reconditi. Infine, ti converrà trattare il legno con un nutriente, per esempio l’olio paglierino, capace di proteggerlo e restituirgli lucentezza.

L’idropulitrice per pulire le persiane in legno

Se abiti in una casa singola è probabile che dovrai pulire molte persiane in legno. In questo caso potresti considerare l’eventualità di procurarti un’idropulitrice per persiane e tapparelle. Si tratta di un macchinario professionale che ti permetterà di pulire in profondità senza fare troppa fatica. Una soluzione sicuramente più costosa, rispetto a quella sopra descritta, ma più efficace se le persiane di legno da lavare sono molte.