Quasi “naturalmente” associamo alcune gradazioni di colore e tonalità particolari a diversi concetti base, che tra l’altro sono riconducibili al nostro passato “selvaggio”. Come molti altri animali infatti la natura fa utilizzo di un corredo di colori per suscitare “emozioni” differenti, basti pensare al rosso, che è da sempre un segnale di “pericolo”. Ancora oggi, per motivi non così diversi, il bianco da l’idea di candido, pulito e immacolato, e non a caso molti prodotti detergenti e sbiancati fanno leva su questo ragionamento, in quanto sbiancare i capi di abbigliamento costituisce un’azione anche idealmente “pulente”. Ecco perchè esistono sul mercato numerosi prodotti dall’azione sbiancante.

Sbianca i tuoi capi con questa soluzione naturale, il risultato è meraviglioso

Sbiancare i capi è ovviamente possibile attraverso una gamma di prodotti oramai molto diversificata, ma è anche possibile provvedere senza particolari prodotti specifici, magari scegliendo di adottare un approccio più “naturale”, facendo ricorso a ciò che probabilmente abbiamo già in casa.

Un esempio è costituito indubbiamente dal sale e dal succo di limone, tipologie di prodotti che esistono ovviamente in natura e la loro reperibilità permette di trovarli a prezzi irrisori. E’ soprattutto in estate che si manifesta ancora più in modo importante la necessità di sbiancare i capi, in quanto con le alte temperature, le t-shirt, camicette ma qualsiasi capo di colore bianco tende ad essere “contaminato” dal sudore.

E’ possibile utilizzare i due prodotti sopraciati per creare una soluzione pratica, dall’elevato potere sbiancante.

Abbiamo bisogno di 60-70 grammi di sapone di Marsiglia, il succo di 3 limoni, possibilmente verdi, 10 grammi di sale fino e 2-3 litri d’acqua.

La preparazione è molto semplice, basta far bollire l’acqua in un recipiente sufficientemente grande, e una volta raggiunta l’ebollizione, vanno aggiunti gli ingredienti, mescolare accuratamente, togliere dal fuoco e lasciare asciugare.

Dopodichè sarà sufficiente immergere interamente i capi da sbiancaare e lasciarli in ammollo almeno 50-60 minuti, dopodichè vanno sciacquati con abbondante acqua pulita e messi ad asciugare non sotto la luce diretta del sole.