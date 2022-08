L’ambiente casalingo è costellato da una serie di piccoli problemi che risultano essere uguali per tutti, indifferentemente dalla tipologia di abitazione, e in particolar modo nel bagno il calcare rappresenta una formazione di “minerale” che non sono solo antiestetiche ma che possono portare anche problemi, soprattutto nei luoghi e negli apparecchi che sono solitamente a contatto con l’acqua, quindi doccia, lavandino, e vasca da bagno. In particolare la doccia, a partire dal box fino al soffione, passando per i rubinetti, in particolar modo in estate tende ad accumulare calcare in abbondanza soprattutto se l’acqua non viene asciugata accuratamente dopo ogni utilizzo. Ma cosa fare quando il calcare ha oramai incrostato la doccia?

Calcare incrostato nella doccia? Puliscilo in questo modo facile e veloce

Esistono, com’è noto, numerose tipologie di prodotti che sono creati nello specifico per rimuovere il calcare, ma molti risultano essere eccessivamnte aggressivi per alcuni materiali come la ceramica.

Esistono vari modi per occuparsi del calcare in maniera naturale, utilizzando ad esempio l’aceto di mele o anche l’aceto bianco, da “mixare” con dell’acqua, in un rapporto in percentual 50 e 50. Opportunamente spruzzato su ogni supeficie occupata dal calclare (ceramica, vetro, ma anche metallo e mattonelle), questa soluzione di semplice attuazione è molto efficace e risulta essere delicata in ogni caso.

Se il calcare risulta essere particolarmente incrostato e tenace, possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio in una proporzione pari a mezzo bicchiere di bicarbonato con 2 bicchieri d’acqua e qualche goccia di olio essenziale a nostro piacimento così da sviluppare anche un’azione profumata. Anche in questo caso la soluzione va spruzzata direttamente sulle superfici, doccione incluso e lasciata agire per alcuni minuti prima di “passare” con una spugna pulita ed asciutta. Per un’azione ancora più efficace possiamo aggiungere un po’ di succo di limone alla mistura.

L’importante è ricordarsi di asciugare con attenzione alla fine.