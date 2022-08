La nostra personalità definisce anche e soprattutto come affrontiamo le situazioni, a partire da quelle positive fino a quelle negative, e non tutti utilizzano la medesima metodologia di comportamento. C’è chi fa le cose in modo approssimativo, oppure che prova ad adattare la propria mente al contesto, e poi ci sono i metodici, quelli sempre molto rigorosi, organizzati e portati a ragionare una soluzione sul pensiero razionale, e portarla avanti esclusivamente senza fare cose “di getto”. Tra le personalità metodiche vanno sicuramente menzionate quelle dello zodiaco, ossia i segni più metodici in assoluto.

I segni zodiacali più metodici! Ecco quali sono

Pesci

Pesci è un umorale, ma che è abbastanza sveglio ed ancorato alla realtà da comprendere il modo giusto per affrontare una situazione. Si tratta di una persona che agisce su binari tendenzialmente che già conosce, prestabiliti e che preferisce la soluzione più pratica e veloce anche se deve essere meno avventurosa possibile.

Scoprione

E’ pramatico, efficace ma a tratti un po’ noioso e difficilmente intraprende strade che non conosce. Non perchè non possa farlo ma semplicemente perchè è un profilo conservatore sotto questo punto di vista. Essere metodico per Scorpione è la normalità e se qualcosa va male generalmente riesce a provvedere per tempo.

Vergine

Vergine costituisce il metodico “inconsapevole”, ossia il segno che pensa di agire in modo impulsivo ma che inevitabilmente si ritrova a ripercorrere le medesime strade già intraprese e conosciute oramai da molto tempo. Difficile vedere un Vergine improvvisare una azione che non è stata preventivata.