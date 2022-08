La lingua italiana è ricca di denominazioni che sono assolutamente simboliche ma estremamente comprensibili nel significato, e arrampicarsi sugli specchi indica una poco apprezzabile qualità che porta a non smettere mai di cercare ed accampare scuse, anche oltre il “buon gusto”, oltre a non volersi assumere le proprie, giuste responsabilità. Gli “arrampicatori sugli specchi” secondo lo zodiaco sono legati per forza di cose ai segni poco responsabili ma c’è anche qualche profilo che apparentemente è insospettabile e non dovrebbe trovarsi in lista…in teoria. Ecco i veri arrampicatori sugli specchi secondo lo zodiaco.

Gli “arrampicatori sugli specchi” dello zodiaco. Sai quali sono?

Leone

I Leone sono degli eccellenti arrampicatori sugli specchi perchè quando possono, o almeno finchè viene data loro questa possibilità, non si espongono e non si pronunciano. Così facendo riescono eventualmente ad orchestrare una serie di scuse. Solitamente non si spingono oltre il limite del buon gusto ma sono molto bravi a risultare credibili.

Capricorno

Accampare scuse per Capricorno rappresenta una sconfitta, a tratti insopportabile, eppure è un maestro nell’inventare numerose “scappatoie”, risultando, secondo la sua opinione sempre credibile. In realtà non è esattamente così, sono in molti a far credere al Capricorno che le bugie e le scuse che orchestra possano essere coerenti.

Cancro

Non lo ammetteranno facilmente ma Cancro risulta essere un segno manipolatore e chi è nato sotto questo segno è anche abbastanza bravo a nasconderlo, almeno finchè non vengono “colti sul fatto”. In quel caso danno il meglio (o il peggio) di se, scelgono una strada e iniziano a percorrerla a suon di scuse.