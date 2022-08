Per colpa della loro forte aggressività, le vespe sono un pericolo serio. Le loro punture, difatti, specialmente se in gran numero, possono determinare shock anafilattico, anche con esito fatale. Però, quasi certamente non sapevate che un ortaggio in particolare può divenire un ottimo un rimedio naturale, sostenibile e a basso costo per scacciarle dal vostro giardino o dalla vostra dimora.

Come sbarazzarsi delle vespe con questo ortaggio che avrai sicuramente in frigorifero

Ci stiamo riferendo al cetriolo, il quale è capace di allontanare agevolmente le vespe, rendendosi un modo facile ed efficace per sbarazzarsi delle vespe senza doverle per forza uccidere. Prima di tutto, diciamo che, benché il cetriolo possieda un odore leggero e fresco per noi, per le vespe, all’opposto, hanno un odore aspro e sgradito in grado di convincerle che in quella zona ci sia cibo avariato e da evitare.

Questo specialmente perché esse hanno un senso dell’olfatto parecchio sviluppato, perciò basterebbero anche delle piccole misure di cetriolo per allontanarle. L’odore è troppo disgustoso per loro e saranno sconfortati quasi all’istante.

Il modo eccellente per utilizzare i cetrioli per respingerle è quello di tagliare il cetriolo e collocarlo su un vassoio di alluminio all’esterno. Tagliate il cetriolo a fette sottili in modo da averne sufficientemente da posizionare in più zone attorno al vostro giardino. I cetrioli reagiranno con l’alluminio e ingrandiranno il loro odore acido e nauseante per le vespe, che per fortuna non sarà avvertito da voi o altri essere umani.

Nel caso che non doveste avere l’alluminio, non allarmatevi potete anche soltanto posizionare il cetriolo in giardino e raggiungere lo stesso effetto repellente. Un altro metodo efficiente per allontanarle è quello di seminare cetrioli nel tuo giardino, in tale modo l’odore della pelle e della pianta mentre matura sarà bastante per allontanare le vespe.

Concludiamo dicendovi che vi sono anche altri repellenti capaci di allontanarle. Ad esempio le piante carnivore ed erbe come basilico, menta, pennyroyal, assenzio, eucalipto e citronella le quali sono parecchio disgustosi per le vespe. Anche alcuni fiori come i gerani sono ottimi per fare arretrare le vespe, grazie al loro odore che le vespe non amano.

Ecco dunque come poter allontanarle in modo naturale con un ortaggio che usiamo in tante nostre ricette.