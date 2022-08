Ecco 5 cibi tipici da mangiare in Puglia che devi assolutamente assaggiare

Si sa, l’Italia è un paese da scoprire in lungo e in largo, con le sue specialità culinarie e la splendida storia che questo paese ha da offrire. Da Nord al Sud, ogni regione italiana è ricca di specialità culinarie che rendono l’Italia un vero e proprio museo vivente del cibo e della biodiversità. Vi presentiamo alcune specialità tipiche pugliesi che dovreste assolutamente provare!

Orecchiette con cime di rapa

Questo piatto è a tutti gli effetti uno dei più tipici e rinomati della Puglia e una vera specialità da assaggiare. La tradizione vuole che sia pasta fatta rigorosamente a mano e condita con cime di rapa ripassate in padella, peperoncino ed eventualmente alici. Se state pianificando un viaggio in Puglia, è assolutamente consigliato segnarvi di prenotare presso una delle tipiche trattorie locali e chiedere le orecchiette con cime di rapa. La soddisfazione è di certo garantita.

La focaccia

La Focaccia pugliese è una vera delizia, morbida e saporita, guarnita con pomodorini ed eventualmente olive nere. E’ un piatto “povero” ma ricco di tradizione e sapore, e oggigiorno potremmo chiamarlo “street food”. La Focaccia è consumata solitamente come pranzo veloce o merenda/snack . Molti localini e bar offrono la focaccia come aperitivo insieme ad un buon calice di vino o ad un bel bicchiere di birra ghiacciata.

I Taralli

I Taralli sono un must per un vero aperitivo pugliese, specialmente se desiderate accompagnare il vostro vino o birra preferiti con qualcosa di croccante e saporito. I taralli sono essenzialmente piccoli bocconcini di pane croccante cotti con un procedimento lungo e laborioso e sono preparati con olio di oliva e vino bianco. Ci sono numerosi varianti a quella classica: con semi di finocchietto, peperoncino, cipolla, etc. E’ il tipico snack pugliese che puoi servire all’ultimo minuto ai tuoi amici o ospiti.

Puccia Salentina

La Puccia è un piccolo panino rotondo ripieno di tutte quelle delizie di cui sopra (formaggi, pomodori, verdure, prosciutto…). Questo è considerato come un tipico cibo di strada, e viene principalmente consumato per il pranzo. Però questo, si ritrova un pò in tutto il Sud d’Italia. E’ abbastanza simile al Pane Cunzatu siciliano che troviamo a Scopello.

La burrata

La Puglia è conosciuta per la sua varietà di formaggi freschi e stagionati, ricotta, mozzarella, cacioricotta. La Burrata, tra tutti i formaggi, è uno di quelli più amati e ricercati per la sua consistenza burrosa e il suo sapore fresco ed avvolgente. Viene servita da sola o come ingrediente per la creazione di primi piatti di pasta. Se consumata come piatto a sè stante, viene servita su un tagliere e tagliata in due e guarnita con un filo d’olio, foglie di basilico fresco, pomodori e pane pugliese o taralli