Ecco le città più belle d’Italia per turismo: ecco la classifica del 2022

Le città italiane sono fra le più visitate in tutto il mondo. L’Italia è un paese che riesce ogni anno ad attrarre una grandissima quantità di turisti che popolano le città e i piccoli borghi. Saper dire quale sia la città più bella è impossibile, ma possiamo elencarvi alcune fra le città più belle da visitare nel 2022.

Torino, Piemonte

Una città profonda, soprattutto dal punto di vista artistico. Da Capitale d’Italia a Capitale del cinema, Torino vi aspetta per un interessante viaggio nella storia che inizia con i salotti degli intellettuali e continua con le prime immagini in movimento. Il punto di partenza è Piazza Castello, con i palazzi Reale, Madama e Carignano. Poi via nelle chiese a tu per tu con la Sacra Sindone, conservata al Duomo nella Cupola del Guarini. Dal sacro al profano il passo è breve, con una visita al Museo Egizio, al Museo del Cinema e alla Mole. Torino… una di quelle città italiane che stregano e insegnano.

Roma, Lazio

La seconda delle magnifiche tre è la città più visitata d’Italia e la preferita tra i viaggiatori di tripadvisor.

Roma Caput Mundi è letteralmente un museo a cielo aperto: dai Fori Imperiali al Pantheon, lanciando una monetina nella Fontana di Trevi per restare a bocca aperta davanti al Colosseo, passando per Piazza Navona.

La storia di Roma trasuda da ogni suo angolo e si perde nella notte dei tempi: chi la visita non può che saziarsi di bellezza e cultura. E’ una città che offre di tutto, adatta a chi desidera fare vita mondana, o semplicemente fare shopping, oppure godere della rinomata cucina Italiana.

Firenze, Toscana

Firenze è la culla della cultura rinascimentale, un concentrato di monumenti e opere d’arte, Qui si trova il museo italiano più visitato: La Galleria degli Uffizi. Questa è stata patria dei maggiori artisti e poeti italiani, da Dante Alighieri a Petrarca, da Michelangelo a Leonardo da Vinci; per questo può considerarsi principale meta del turismo culturale italiano. Per restare senza fiato basta dare una sbirciata dall’alto del piazzale Michelangelo e godere della splendida vista che domina la città.

Matera, Basilicata

Fino a pochi anni fa, la magica Matera era considerata una delle città più povere e sporche di tutto lo stivale. Oggi invece, dopo una profonda rivalutazione urbana, è diventata il fiore all’occhiello del sud Italia, venendo addirittura nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Questa località unica al mondo è caratterizzata dai suoi spettacolari sassi, formazioni rocciose in tufo scolpite ed abitate per millenni dagli abitanti della zona. Matera infatti, è una delle città più antiche al mondo, fondata addirittura in età paleolitica. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, che consente di riscoprire tradizioni d’altri tempi e antichi mestieri.