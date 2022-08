Ecco la classifica delle spiagge siciliane più belle del 2022

Scegliere quale sia la spiaggia più bella della Sicilia è un’impresa più che ardua. La grandissima quantità di spiagge siciliane non fanno altro che farci entrare in crisi nella stipulazione della classifica. La Sicilia è un’isola da visitare in lungo e in largo, con la sua storia, la sua cucina e tanto altro, vi lascerà un posto indelebile nel cuore. Ma scopriamo quali sono le spiagge più belle e frequentate nel 2022.

Spiaggia di Calamosche, Siracusa

All’interno della Riserva di Vendicari, si trova la bellissima spiaggia di Calamosche, una caletta di sabbia finissima lunga circa 200 metri, caratterizzata da un mare cristallino e sempre calmo, al riparo dalle correnti grazie a due promontori rocciosi ricchi di grotte ed insenature che la delimitano alle due estremità. La piccola baia, raggiungibile percorrendo un chilometro a piedi lungo un sentiero, è adatta a tutti. Infatti, il fondale è sabbioso e basso nella parte centrale fino a diventare più profondo e roccioso alle estremità, dove è possibile praticare snorkeling e ammirare alcuni splendidi esemplari della ricca fauna marina siciliana.

La spiaggia di Calamosche non è di certo la più affollata della Sicilia, per cui non avrete problemi a trovare un angolo di spiaggia tutto per voi anche in periodi di alta stagione. Nel 2005 è stata nominata “Spiaggia più bella d’Italia” dalla Guida Blu di Legambiente.

San Vito lo Capo, Trapani

La spiaggia di San Vito Lo Capo è una tra le più frequentate della Sicilia e si trova a 40 km da Trapani, lungo la costa settentrionale dell’isola. Famosa per la bellezza della spiaggia di sabbia bianca bagnata da un mare turchese e cristallino è circondata da alte pareti rocciose, il Monte Monaco e la Piana dell’Egitarso, fino a terminare con il maestoso faro che si erge in lontananza. Meta ideale per trascorrere le giornate in totale relax tra bagni, passeggiare, sport acquatici ed escursioni in barca, grazie ai bassi fondali, questa spiaggia è perfetta anche per i più piccoli che potranno trascorrere le giornate tra tuffi e castelli di sabbia. I lidi attrezzati per il noleggio di ombrelloni e sdraio vi offriranno un’ampia scelta insieme ai numerosi punti di ristoro che si trovano anche sul lungomare. Alle due estremità della spiaggia vi sono anche delle aree libere non attrezzate.

Spiaggia di Mondello, Palermo

A 11 km da Palermo, sulla costa settentrionale della Sicilia si trova la spiaggia di Mondello. La baia caratterizzata da sabbia bianca e lambita da un mare cristallino, è incastonata fra il Monte Pellegrino e il Monte Gallo. Essa si estende per circa 1,5 km all’interno di una splendida cornice naturale. Durante i mesi estivi Mondello si popola anche grazie ai comfort offerti dai numerosi stabilimenti balneari. Oltre ai numerosi lidi che offrono la possibilità di noleggiare ombrelloni, sdraio e cabine, Mondello è ideale anche per gli amanti degli sport acquatici come il Windsurf. Il raffinato lungomare su cui si affacciano diverse abitazioni in stile liberty, offre l’opportunità di fare una passeggiata rilassante, ammirando il mare e il paesaggio circostante.