Anche le personalità più compatibili nell’ambito di una relazione sentimentale difficilmente riescono a mantenere un equilibrio tra le varie “mansioni” e il livello di responsabilità, in quasi tutti i casi è abbastanza normale percepire un po’ di squilibrio tra le parti, nel dettaglio non è strano notare che uno dei due elementi ha un ruolo più dominante dell’altro. Ma esistono personalità che in particolar modo in una relazione sentimentale, non possono nascondere una natura da sottomessi, ossia sono dei veri e propri “zerbini”. Non necessariamente questo atteggiamento è volontario, anzi quasi sempre è una conseguenza di alcuni atteggiamenti. Quali sono i segni che tendono ad essere sottomessi?

I segni che tendono ad essere sottomessi in una relazione. Quali sono secondo lo zodiaco?

Cancro

Cancro non ama essere definito passivo, ed è costantemente un po’ ossessionato dalla volontà di tenere la relazione ad un livello importante. Questo però porta la controparte ad “abituarsi” troppo bene visto che Cancro si occupa di tutto, e fa perdere inevitabilmente mordente alla relazione. Dovrebbe essere meno servizievole.

Bilancia

Amano mantenere il controllo ma in più di un’occasione dimostrano di essere troppo permissivi e legati ad un’idea “passiva” di relazione. Banalmente sono consapevoli che farsi rispettare ed importante ma molto spesso scelgono di non fare niente, quindi la personalità contrapposta tende a prendere il sopravvento.

Acquario

Acquario fa tanto il gradasso, ma difficilmente ha il controllo della propria relazione amorosa. Solitamente questo gli viene lasciato credere ma in fondo è quello che cerca, ossia continuamente una forma di approvazione.