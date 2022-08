Tante persone sono intolleranti al lattosio, sostanza che troviamo nel latte vaccino che, quando presa, causa gonfiore addominale, problemi digestivi, nausea, vomito fino a problemi che possono essere anche più gravi. È considerevole quindi cercare di surrogare quello di vaccino con una bevanda che doni all’incirca le medesime proprietà e il medesimo contenuto nutrizionale, per non privare l’organismo di considerevoli nutrienti.

Una buona opzione può essere quella di bere il latte di mandorla, di origine vegetale e non animale come quello del latte vaccino. Ovviamente anche le persone non intolleranti al latte vaccino possono prendere il latte di mandorla.

Il latte di mandorle fa gonfiare la pancia? Ecco tutta la verità

Quello di mandorla ha tanti benefici per la salute, specialmente quando preso a colazione la mattina. Bere latte di mandorla tutti i giorni, oggi vedremo cosa succede al nostro corpo. Ha poche calorie ed è ad elevata digeribilità per cui non agisce sul peso corporeo in negativo.

Il latte di mandorla non comprende lattosio, è parecchio nutriente e pieno di vitamine, di fibre, di rilevanti sali minerali come il ferro, lo zinco, il calcio, il fosforo e il potassio. Bere questo tipo di bevanda tutti i giorni preserva l’intestino e ne appoggia il corretto meccanismo, soccorre nel mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo LDL nel sangue, fa bene alla pelle e ai capelli.

Questo, rafforza le ossa e diminuisce il rischio di osteoporosi. Il latte di mandorla fa bene al cuore, protegge da arteriosclerosi, infarto e disturbi cardiocircolatori. Abbiamo dunque compreso che bere quello di mandorla tutti i giorni fa bene al nostro corpo. Ma berlo tutti i giorni può anche avere in qualche modo delle controindicazioni.

Difatti bere quello di mandorla tutti i giorni è sconsigliato a chi ha problemi con la tiroide perché disturba l’assorbimento dello iodio. Anche chi soffre di disturbi renali deve evitare di berlo di mandorla tutti i giorni a causa dell’elevata quantità di ossalati in esso presenti. Ciò perché può provocare dei gonfiori di pancia.

Anche le donne in gravidanza devono evitare il latte di mandorla siccome l’alimento potrebbe originare reazioni allergiche. Ecco dunque spiegato perché quello mandorle potrebbe farci male allo stomaco se bevuto tutti i giorni.