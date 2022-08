Lavare il pizzo non è semplice: ecco come fare con la massima cautela

Lavare il pizzo non è affatto facile. Se non vuoi rovinarlo irrimediabilmente, dovrai adottare alcuni particolari accorgimenti. L’ideale sarebbe un lavaggio a mano e utilizzando dei prodotti naturali delicati, per non sciupare le bellissime trame del tessuto. Gli abiti in pizzo si sfibrano con estrema facilità. Se li laverai in modo sbagliato, dovrai dire per sempre addio al capo.

Ecco il modo corretto per lavare il pizzo, senza rovinarlo

Se devi lavare il pizzo, ti converrà avere doppia prudenza. Non si tratta di un tessuto normale. Un lavaggio sbagliato o un detersivo troppo aggressivo potrebbero rovinarlo in maniera irreversibile. Un tessuto di pizzo si strappa con molta facilità. Ecco perché ti converrà conoscere il modo corretto per lavarlo, prima di fare un danno.

Il pizzo andrebbe lavato a mano. L’ideale è riempire una bacinella di acqua fredda, aggiungere un detersivo delicato e immergervi il capo. Ti basterà aspettare 15 minuti e poi potrai risciacquare l’abito con movimenti delicati, senza strizzarlo. La lavatrice non è indicata per il pizzo, Se proprio non potrai fare a meno, lavare il capo in lavatrice, ti converrà inserire il tessuto in una calza bianca di cotone, per proteggerlo durante centrifuga.

Al bando i normali detersivi, in genere piuttosto aggressivi, e soprattutto la candeggina. Meglio ricorrere a un prodotto specifico, come lo smacchiatore per tessuti ricamati o il sapone di Marsiglia. Se il pizzo è ingiallito, dovresti lasciarlo in ammollo una notte intera in una miscela di acqua fredda e sale. Poi, dovrai lavarlo usando un prodotto delicato. Se il tessuto si è indurito nel tempo, sarà sufficiente immergerlo in acqua e zucchero. Se hai tessuti in pizzo di differenti colori, sarebbe meglio separarli, per evitare che, perdendo colore, causino dei danni.

Come asciugare il pizzo, per non sciuparlo

Una volta lavato, il pizzo andrà maneggiato delicatamente e fatto asciugare all’aria aperta, ma lontano dai raggi solari diretti, altrimenti ingiallirà. Meglio adagiarlo sopra un panno asciutto, in modo tale da conservare la sua forma originale. Quando è del tutto asciutto potrai stirarlo. Ti basterà intiepidire appena il ferro e, se temi di sciupare il tessuto, potresti ricorrere a un tovagliolo dei cotone da sistemare tra il pizzo e la piastra.