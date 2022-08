Sogni una vita lussuosa vicino al mare? Ecco dove trasferirti ed essere ricco

E’ possibile trasferirsi in una località di mare senza spendere una fortuna e poter vivere bene? La risposta è proprio affermativa. Ecco una selezione tra isole e posti di mare sulla costa dove ripartire da zero senza spendere troppo e vivere in tutta tranquillità.

Trasferirsi in una località di mare in Italia

Tra i principali motivi per trasferirsi al mare in Italia c’è quello legato all’aspetto economico. Infatti, in queste località è possibile vivere bene risparmiando. Tuttavia, prima di prendere questa decisione è necessaria un’accurata pianificazione per preparare tutto nei minimi dettagli. Inoltre, occorre avere da parte anche un po’ di risparmi, specialmente per affrontare il primo periodo. L’Italia è ricca di città di mare in cui vivere. Destinazioni perfette dove trasferirsi per vivere bene, grazie al clima marino, la vista sul Mediterraneo e le spiagge bellissime.

Le migliori località dove trasferirsi al mare in Italia

Regioni come la Liguria o la Toscana sono un’opzione perfetta per chi cerca la tranquillità. Ma anche la Sicilia e la Puglia vantano alcuni dei posti più belli dove vivere in Italia al mare, con un clima unico, dove si potrà comprare una casa al mare a basso costo. In questi luoghi, è proprio il clima che ha una forte influenza positiva sulla qualità e sullo stile di vita delle persone. Le temperature miti, le piogge scarse e il sole rendono questi luoghi dei veri e propri posti ideali per il benessere psicofisico di chi ci vive. Anche Catania, Bari, Barletta, Crotone, Cosenza, Siracusa e Agrigento fanno parte delle migliori città dove vivere in Italia per chi ama il mare. Per chi ama spiagge più aspre, selvagge e incontaminate, la Sardegna è una regione autentica, caratterizzata da alcune delle città più incredibili affacciate sul mare dove vivere.

Trasferirsi anche con pochi soldi

Tra i posti di mare sulle coste italiane, i migliori luoghi dove trasferirsi con pochi soldi senza spendere troppo sono le Isole. Infatti, un affitto medio in Sicilia e Sardegna può costare 233 euro a persona, mediamente cento euro in meno di quanto si spenderebbe in Centro Italia, per non parlare della differenza di prezzo rispetto alle metropoli del Nord Italia. Inoltre, tra gli incentivi per trasferirsi in queste località, oltre a mangiare bene e avere uno stile di vita più rilassato, c’è il costo della vita che è tendenzialmente molto più basso rispetto a quello di tantissime città sparse in tutto il paese.