Siamo portati naturalmente ad associare il bianco al pulito, all’ordine ed al concetto di “candido”, al punto che il bianco dal punto di vista del concetto spesso non è cosiderato propriamente un colore. Un effetto sbiancante può “riguardare” tantissime cose, dalla pulizia del corpo, a quella dell’ambiente dove viviamo. In generale le condizioni atmosferiche e i numerosi agenti chimici presenti nella quasi totalità degli ambienti tendono a far perdere brillantezza agli oggetti di colore chiaro o proprio bianchi. Attraverso pochi passaggi è possibile creare una crema sbiancante efficace ed “ecologica”, fatta in casa, per mille usi.

Crea la tua crema sbiancante fai da te per far tornare tutto come nuovo

Una crema sbiancante efficace può essere realizzata con pochi ingredienti naturali e risulta utilizzabile su buona parte delle superfici sufficientemente resistenti come plastica, buona parte dei metalli, legni lavorati, marmi non pregiati e così via.

Esistono varie soluzioni e “misture” che è possibile realizzare per essere considerabili efficaci, una su tutte è semplicemente costituita da acqua ossgenata (3 cucchiai), 2 di bicarbonato di sodio e una piccola dose di sapone per piatti non particolarmente aggressivo, magari biologico. Gli ingredienti vanno miscelati accuratamente assieme così da ottenere una pasta abbastanza omogenea che può essere applicata con uno spazzolino o una spazzola non troppo dura, ed essere risciacquata facilmente una volta finito.

E possibile “alleggerire” il mix di prodotti inserendoli in 750 ml d’acqua, così da risultare anche più facile da rimuovere.

Un altro tipo di pasta sbiancante è ottenibile anche dall’aceto bianco o di mele, che ha la caratteristica di sbiancare e disinfettare allo stesso tempo. E’ sufficiente aggiungere mezzo bicchiere dentro una bacinella con un litro di acqua calda, miscelare con cura e spruzzare o versare la mistura direttamente sulle zone ingallite o particolarmente sporche. Risultati migliori possono essere attesi se si lascia agire la soluzione per qualche minuto.