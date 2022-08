Una delle cose più attese da tutti i lavoratori, è la pensione. Ad una certa età, dopo aver lavorato per tanti anni, arriva il momento di prendere la pensione e smettere di lavorare. Alcune categorie inoltre, possono richiedere la pensione in anticipo.



Con il passare degli anni, i parametri per richiedere la pensione, sono molto cambiati ma anche aumentati. Andiamo però a vedere le varie tipologie di pensione anticipata.

Pensione anticipata per queste categorie, ora si può: ecco come

Quando si parla di pensione anticipata, intendiamo che si può richiedere la pensione in anticipo, lasciando il lavoro qualche anno prima dei 67 anni.



Andiamo a vedere chi può richiedere questo tipo di pensione. Tra i sistemi più conosciuti troviamo quello misto, ovvero quello che considera sia dei contributi versati sia dell’età anagrafica. La più famosa è la Quota 102, che si può richiedere a fronte di 38 anni di contributi, e 64 di età. In questo caso pero, l’importo di essa è più basso risposto al “normale”.

Un altro sistema molto conosciuto è quello della anticipata standard che tiene conto solo del calcolo contributivo. Sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, mentre 41 anni e 10 mesi per le donne. Mentre per chi ha iniziato a versare i contributi prima del 1° gennaio 1996, devono avere almeno 35 anni di contribuzione escluse le malattie, la disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

C’è poi l’APE sociale, che riguarda tutte le categorie deboli e si può ottenere con almeno 63 anni e aver versato 30/36 anni di contributi. L’APE lo possono richiedere tutti i disoccupati, chi ha un’invalidità superiore o uguale al 74%. Questo tipo di pensione, può essere richiesta anche da chi assiste un coniuge o un parente affetto da gravi inabilità da almeno 6 mesi.

Anche i lavoratori precoci, ovvero quelli che possono dimostrare di aver versato 1 anno di contributi prima d’aver compiuto 19 anni, la possono richiedere. Per finire, possono richiederla anche chi ha svolto attività gravose o pesanti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro.

Per le donne gli anni sono un po’ diversi. Infatti può richiedere quella anticipata, chi ha compiuto 58 anni di età anagrafica per le dipendenti e 59 per le autonome a fronte di almeno 35 anni di contributi.