Questi comuni italiani vendono case a 1 euro se ti trasferisci: ecco quali

Dal sud al nord della Penisola vi sono delle case che sono abbandonate o distrutte. Per questo motivo sono vendute da privati cittadini, o più spesso dai Comuni, alla cifra simbolica di un euro. L’obiettivo è far sì che i nuovi proprietari diano inizio a lavori di ristrutturazione e di recupero per dare nuova vita agli immobili. Ma vediamo in quali comuni possiamo trasferirci.

Come funziona il progetto

In giro si vedono spesso delle case e/o palazzine fatiscenti, pericolanti o abbandonate nei centri storici delle nostre città e questo progetto ha lo scopo di farle tornare in “vita”. Le case in questione ovviamente non sono inagibili ma conservano una struttura ancora solida e ben messa. Il procedimento è abbastanza semplice. In questo caso l’amministrazione comunale contatta il proprietario dell’immobile abbandonato proponendogli di cedere quella abitazione ad un prezzo decisamente simbolico, ma il nuovo acquirente deve però garantire la ristrutturazione dell’abitazione nel giro di pochi anni. Si potrà trasformarla in una casa abitabile, struttura ricettiva o in un’altra attività. Nel caso in cui invece il nuovo acquirente non riesca a garantire la ristrutturazione, la proprietà dell’immobile acquistato gli verrà tolta.

Quali sono i requisiti

L’acquisto di case a 1 euro prevede però dei requisiti che è necessario garantire:

La ristrutturazione e la rivalutazione dell’abitazione entro un anno dall’acquisto;

Accollarsi le spese notarili;

iniziare i lavori entro due mesi dalla ricezione di tutti i permessi;

stipulare una polizza fideiussoria di 5.000 euro della durata di 3 anni a garanzia dell’acquisto per il comune che a scadenza viene rimborsata;

Coprire i costi di ristrutturazione.

Il piano di ristrutturazione ha dei tempi prestabiliti, che vanno dai 6 mesi ai 2 anni dall’acquisto.

Dove acquistare le case ad 1 euro in Italia

Questa iniziativa ha preso principalmente piede nel sud Italia, ma si sta espandendo anche nel resto d’Italia, particolarmente in alcuni comuni e borghi, come ad esempio in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Molise, e tanti altri. Ma per gli amanti della natura e della montagna, tra qualche tempo, sarà possibile usufruire anche di questo acquisto agevolato, come sta succedendo in Valle D’Aosta, dove questo progetto di acquisto di case a poco prezzo è in fase iniziale. Ogni comune pubblica il proprio bando d’acquisto per le case ad 1 euro, sul suo sito istituzionale con indicate modalità e condizioni d’acquisto precise. Inoltre, sono molto interessati a questo tipo di vendite sono non solo gli italiani, ma anche inglesi e tedeschi che hanno già fatto parecchie offerte per acquistare case a 1 euro.