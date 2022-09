Il concetto di rispetto è antico come il mondo, o quasi, rappresentando una forma generica di superiorità morale che può esser giustificata da un modo di operare, di comportarsi, ma anche in relazione ad una appartenenza morale o sociale, o in merito ad un’affinità con alcune persone. Il concetto di rispetto è molto ampio, ma quelli che solitament apprezziamo più naturalmente sono quelli dei profili caratteriali che agiscono in modo particolare, così da farsi rispettare. Quali sono questi segni che hanno la capacità di farsi rispettare?

I segni che si fanno rispettare con facilità. Quali sono?

Bilancia

Non ama vivere di “millantato credito” ma al contrario il suo farsi rispettare è sempre giustificato e giustificabile. Ama darsi le arie, questo è vero, ma porta anche fatti, è una persona coerente e sa come “gira il mondo” in tutti i sensi, e non si sbilancia facilmente.

Vergine

Un altro profilo concreto che vive di coerenza: Vergine non ama essere considerato un “eroe” o un “duro” ma ciò che interssa realmente ai nati sotto questo segno è essere trasparenti ee chiari. Mai scherzare o prendere sottogamba un Vergine che in ogni contesto sa come dimostrare la propria forza con fatti concreti. Però non ama minimament vantarsi, anzi i complimenti lo mettono quasi a disagio.

Ariete

Ama primeggiare, dimostrarsi forte ed affidabile, anche più di quanto non lo sia realmente. Ad Ariete piacciono le attenzioni ed il rispetto è più valevole di qualsiasi forma di bene o risorsa per quanto preziosa può essere. Si tratta di un profilo imperfetto ma che è orientato ad apparire sempre rispettabile.