La maggior parte delle personalità risulta essere alla ricerca di calma e tranquillità, sempre e comunque. Siamo naturalmente, almeno nella maggior parte dei casi a volerci interfacciare con personalità e contesti che già conosciamo o che quantomeno risultano a noi “familiari”, anche se una persona equilibrata riesce ad essere tale soprattutto quando è si capace di restare nella propria comfort zone, sia quando evidenzia una apertura mentale. I segni conservativi sono coloro che semplicemente sono portati a battere percorsi che già conoscono, poco orientati al cambiamento ed alla diversità. Quali sono ?

I segni conservativi dello zodiaco! Quali sono?

Bilancia

E’ un profilo che sviluppa fin dalla giovane età una condizione legata a ciò che lo fa stare bene. E’ un profilo che ha costantemente bisogno di comfort zone, cose che già conosce e che può gestire, e pur essendo incuriosito dal “nuovo”, impiega tantissimo tempo per accettarlo.

Scorpione

Ama definirsi “progressista” in molti ambiti, ma generalmente non essendo un profilo avventato, ha bisogno di certezze. E non abbandonerà facilmente la “via vecchia, già sicura e collaudata” per una nuova, per quanto intrigante ed appassionante può essere. Scorpione non ama considerarsi un boomer ma non è sicuramente una personalità che “prova tutto” e subito.

Vergine

Vergine divide i giudizi, perchè sostanzialmente accetta le cose nuove solo quando sono oramai passate di moda, o perlomeno quando non sono più considerabili tali. Un po’ perchè non è assolutamente attratto dal “nuovo” come concetto, un po’ perchè preferisce che gli altri “provino” le novità prima di lui/lei.