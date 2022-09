Il gettone telefonico ha avuto un grande “peso” nel concetto di comunicazione applicata alla comunità, ed ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista della transazione tecnologica relativa, ed anche se può sembrare strano per i più giovani, il gettone telefonico ha rappresentato uno step importante per la moderna concezione di comunicazione, oramai contraddistinta da smartphone sempre più moderni. Il gettone adibito alla telefonate è stato molto diffuso in particolar modo dalla metà del 20° secolo ed è stato impiegato fino o non troppe decadi or sono, ed ancora oggi sono oggetti a loro modo evocativi ed interessanti, che possono portare anche ad un sostanzioso guadagno.

Trova questo gettone telefonico e diventi stra-ricco: ecco quale

In Italia la prima forma di gettone adibito alle telefonate, oggetto concepito per prendere il posto delle monete per essere utilizzato sui telefoni pubblici è “comparso” nel 1927 in un numero molto limitato, e per giunta in una specifica occasione, ossia la Fiera Campionaria di Milano, località dove venivano mostrate le ultime tecnologie legate alla comunicazione.

Questi gettoni, coniati dalla Stipel, la prima azienda adibita ai servizi telefonici dell’Italia nord-ovest, al tempo ha sviluppato questi gettoni realizzati in ottone o alpacca, una lega metallica molto diffusa ai tempi. In pochi anni anche altre società telefoniche dislocate nel resto del paese hanno iniziato a sviluppare gettoni adibiti alle telefonate, fino alla seconda guerra mondiale. Terminato il conflitto, la produzione fu unificata in un formato utilizzato fino al 1980.

Tra i gettoni più rari spiccano ovviamente quelli pre 1945, che sono difficili da trovare anche perchè quasi sempre molto rovinati. Un esemplare particolarmente raro e “unico” nel suo genere è il gettone Telve del 1932, che sul dritto ha una scanalatura e a destra 4 righe con scritto “SOCIETA’ TELEFONICA DELLE VENEZIE”.

La rarità e l’importanza storica di questo raro gettone fa valere eun singolo esemplare circa 150-200 euro se in ottime condizioni, ma il valore può raddoppiare se presenta condizioni assolutamente perfette.