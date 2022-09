Viaggi: usa questo trucco per scoprire le offerte sui voli e prenota a poco

Chi non ama viaggiare? I viaggi sono uno dei nostri hobby preferiti, che ci permette di poter staccare dalla vita quotidiana e prendersi dei momenti di relax. Ma come poter organizzare il viaggio spendendo poco? Ci sono dei metodi che ti concentrano di viaggiare senza spendere una fortuna, basta solo sapersi organizzare. Ecco qui qualche trucco.

Flessibilità nella scelta della meta

Questa è la prima regola per viaggiare low cost. Lo so, tutti abbiamo un città del cuore in cui vorremmo andare, ma non sempre il prezzo del volo per quella meta soddisfa il nostro portafoglio. Ti consigliamo, per questo, di scegliere la meta optando per quella più economica, a meno che quella città proprio non faccia al tuo caso. Se però ami veramente viaggiare e scoprire il mondo vorrai prima o poi visitarle tutte, non è vero? Le offerte sono in genere cicliche e ogni lasciata è persa. Hai trovato un volo per Berlino a € 5? La città ti stuzzica ma non rientra proprio tra le tue prime scelte? Acquistalo lo stesso, potrebbe non ricapitarti più un prezzo del genere! Avrai sempre tempo per trovare ottime offerte anche per le altre città.

Scegli con cura il momento in cui prenotare il volo

C’è chi sostiene che sia più conveniente farlo con larghissimo anticipo, chi dice che bisogna aspettare gli ultimi giorni e cogliere le occasioni last minute, e chi addirittura si affida ad algoritmi strani e a “trucchetti” di dubbia validità. I fattori che fanno aumentare o diminuire il prezzo di un biglietto aereo sono tanti, come ad esempio il periodo del viaggio (alta o bassa stagione), il lancio di una nuova rotta, eventi e manifestazioni importanti, il grado di riempimento dell’aereo, e le mosse di marketing legate alla compagnia aerea. Ma quando prenotare? Le compagnie aeree non sono sceme e sanno che la clientela business è solita prenotare al mattino, e quindi in quella fascia oraria propongono prezzi più alti. Prenotando nel pomeriggio, o in serata, è possibile spuntare prezzi più bassi. Stessa cosa se deciderai di prenotare in tarda serata.

Cancella i cookies

Stiano parlando degli strumenti utilizzati dai siti web che memorizzano il comportamento dell’utente durante la navigazione. In pratica quando fai la ricerca di un volo su un portale o sul sito di una compagnia aerea ma non procedi subito all’acquisto. Cosa fanno i cookies? Registrano la tua attività e la immagazzinano. Qualche giorno dopo quando torni sul loro sito web con l’intenzione di comprarlo e ti accorgi che il prezzo è salito. Accade che ti fai prendere dal panico, la paura che il prezzo continui ad aumentare si impossessa di te, e inserisci di corsa i dati della tua carta di credito per fare l’acquisto ed evitare di spendere poi di più. Secondo alcune teorie sul quando acquistare un volo è buona norma svuotare la cache del browser prima di comprare un biglietto aereo