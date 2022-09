Tutti siamo portati a consumare un più o meno quantitativo di risorse energetiche ed altri servizi, quindi il concetto di bollette risulta avere un’incidenza pressochè totale su tutta la popolazione italiana. Le bollette, ossia le fatture delle forniture, regolamentate dallo stato operanti attraverso le aziende di fornitura (in Italia esiste l’ARERA, ossia l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che si occupa di regolarizzare ed equibrare la gestione delle forniture), sono qualcosa di estremamente importante proprio perchè riguardano tutti, ed in particolar modo durante i mesi invernali, in quanto con i primi freddi aumenta il fabbisogno energetico, fattore che in particolar modo quest’anno ha portato l’esecutivo a porre un limite agli aumenti. Ma in alcuni casi non è necessario pagare le bollette.

Chi ha pagato queste bollette ha avuto una brutta sorpresa: ecco quale

Infatti tutte le forniture principali, ossia gas, elettricità ed acqua sono determinate da alcuni limiti, come la prescrizione, ossia una sorta di soglia temporale che funge da scadenza per il fornitore. In sostanza, una bolletta che ha superato il limite di prescrizione, non va pagata perchè il fornitore perde il diritto di utilizzare l’eventuale mancato pagamento per i propri fini.

Semplificando ulteriormente, il fornitore non può reclamare un pagamento di una bolletta una volta che è entrata in prescrizione, il concetto inoltre varia sia dal tipo di fornitura ma anche dal periodo di emissione.

Per quanto riguarda l’elettricità la prescrizione fino al 2 marzo 2018 è di 5 anni, dal giorno successivo si riduce a 2 anni. quelle del gas fino al 1° gennaio 2019, stesso discorso di 5 anni fino al 2 gennaio dello stesso anno quando viene ridotto a 2 anni. Infine anche quelle dell’acqua, fino al 1° gennaio 2020 prescrizione di 5 anni fino al giorno successivo.

Queste condizioni si applicano anche per i conguagli.

Questo significa, in buona sostanza, chi ha pagato bollette oltre i termini di prescrizione ha “gettato via i soldi”.