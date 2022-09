I coltelli da cucina sono tra gli oggetti più usati in cucina. Infatti con essi, si può tagliare, incidere, affettare e spezzare tutti i tipi di alimenti. Inoltre, se esistono di diversi tipi in base all’alimento con cui bisogna usarlo.

Essendo un oggetto molto utilizzato, può rompersi subito, o meglio la sua lama potrebbe non essere più affilata come appena acquistato. In questo caso molti li buttano e ne acquistano di nuovi. In realtà, non serve buttarli ma esistono dei metodi per ri-affilarli e quindi continuare ad usarli senza problemi.

A volte ci si può anche affidare a degli specialisti, così da non doverlo fare da soli. Andiamo però a vedere come affilarli da soli, senza spendere soldi.

Non buttare i coltelli che non tagliano più, affilali in questo modo

Anche se può sembrare difficile, in realtà non lo è, bisogna solo fare un po’ di attenzione per non tagliarsi. Per prima cosa bisogna capire quali tipi di coltello possediamo e se possono essere affilati, dato che non con tutti si può fare questa operazione.

Dopo essersi informati, passiamo alla vera e propria operazione da fare. Tra i metodi più comuni troviamo l’acciaino. Si tratta di un lungo cilindro tubolare con presa, non tagliente, ma abrasivo al tatto grazie alle linee longitudinali. Di acciaini ne esistono di vari tipi e serve per riallineare la lama di un coltello e a rimuoverne eventuali dentellature. Inoltre, ha incorporate delle calamite così da non far cadere i residui e non farli rimanere sulla lama del coltello ma sull’acciaino.

Basterà stringere l’acciaino in posizione verticale con la mano non dominante e afferrare il coltello con l’altra. Si deve affilare la lama con un gesto fluido tenendo il coltello parallelo al tavolo di lavoro e, con la stessa inclinazione, si deve fare il movimento lungo tutto il filo della lama, dalla base alla punta. Dopodiché il coltello sarà di nuovo affilato e pronto all’uso proprio come appena comprati.

Ovviamente si tratta di un’operazione molto particolare e bisogna fare molta attenzione, non bisogna mai distrasti, sennò si rischia di farsi male o tagliarsi anche molto profondamente.