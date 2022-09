Il collutorio sbianca per davvero i denti oppure la formulazione specifica non è così efficace come vogliono farci credere? Quando si tratta della routine di igiene orale, ci sono molti fattori da considerare. Esiste una varietà di opzioni per quanto riguarda spazzolino, filo interdentale e risciacquo, e ognuna ha i suoi pro e contro.

Sebbene molte persone abbiano già una routine consolidata, altre hanno ancora dubbi su quali pratiche siano utili e quali invece potrebbero non essere così vantaggiose. Tra queste c’è l’uso del collutorio come sbiancante per i denti. Innanzitutto, è importante notare che sciacquare semplicemente la bocca con un qualsiasi collutorio non sbianca i denti in modo significativo.

La chiave è capire come i diversi tipi di collutorio possono aiutare a ottenere denti più bianchi. Sebbene non siano intercambiabili, sia i dentifrici che i collutori sbiancanti lavorano insieme per offrire un’esperienza dentale ottimale, se usati correttamente. Tuttavia, sebbene i collutori sbiancanti possano aiutare a rimuovere le macchie superficiali, non sono abbastanza potenti da modificare in modo significativo il colore dei denti gravemente macchiati.

Cos’è il collutorio e come può giovare alla salute orale?

Il collutorio è una soluzione liquida utilizzata per pulire denti e gengive. Viene comunemente utilizzato dopo la pulizia o l’uso del filo interdentale per rimuovere eventuali residui che lo spazzolino e il filo interdentale potrebbero aver tralasciato. Sul mercato esistono diversi tipi di collutorio, ognuno con una serie di benefici diversi. Gli ingredienti attivi più comuni presenti nella maggior parte delle marche includono alcol, oli essenziali, fluoro e agenti antimicrobici.

Quando si acquista un collutorio sbiancante, spesso si consiglia di abbinarlo alla pulizia orale quotidiana e all’uso del filo interdentale. Questo perché i collutori sbiancanti contengono spesso ingredienti come il perossido o il perossido di carbamide, che sono agenti ossidanti, i quali aiutano a rimuovere le macchie superficiali sui denti, ma non possono penetrare al di sotto dello smalto.

Ciò significa che è necessario un uso continuo per ottenere i risultati desiderati. Mentre alcuni collutori sbiancanti contengono perossido, altri sono privi di perossido di carbamide. Ciò significa che è meno probabile che causino sensibilità ai denti, ma potrebbero anche non essere altrettanto efficaci nel rimuovere le macchie superficiali. Anche i collutori contenenti fluoro sono molto diffusi tra coloro che desiderano denti più bianchi, poiché questa sostanza chimica è un potente ri-mineralizzante che rafforza lo smalto.

Collutori sbianca denti: come funzionano

Mentre il perossido di idrogeno e il perossido di carbammide sono agenti ossidanti che distruggono e rimuovono le macchie, il bicarbonato di sodio è un leggero abrasivo che aiuta a lucidare i denti. Come regola generale, maggiore è la concentrazione di questi ingredienti, migliori saranno i risultati dello sbiancamento dei denti.

Sebbene l’uso di un collutorio sbiancante presenti molti vantaggi, è importante notare che non può sostituire le procedure di sbiancamento professionale dei denti. Allo stesso tempo, è importante notare che l’uso di un collutorio sbiancante per troppo tempo può portare all’ingiallimento dei denti. Questo perché gli agenti ossidanti, come il perossido, possono far scolorire i denti nel tempo.