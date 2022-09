L’aceto di mele, usato come intingolo abbinato all’olio, ha un incredibile potere sgrassante che riduce l’untuosità dell’insalata. Poi, esibisce il grande vantaggio di donare sapore senza sovraccaricare il bilancio calorico. L’aceto somministra circa 4 calorie ogni 100 grammi: niente se viene comparato all’olio che ne apporta 900.

Esso accresce il tasso di acidità nello stomaco, agevolando la digestione delle proteine. Niente di meglio, dunque, di iniziare il pasto con una bella insalata condita con una vinaigrette composta da 1/3 di aceto di mele e 2/3 di olio extravergine di oliva. L’aceto di mele, poi, derivando dal succo di mela fermentato, è una sorta di probiotico naturale: i suoi batteri “buoni” vi soccorrono nel tenere l’intestino e il sistema digerente sano e bilanciato.

Nessuno lo sa, ma l’aceto di mele ha effetti sorprendenti su capelli e pelle

L’aceto di mele, inoltre, riattiva la circolazione, rende più flessibili i tessuti e leviga la pelle. Ecco perché può essere un perfetto ingrediente per i trattamenti di bellezza per viso, corpo e capelli. Ricordate però che quello che contiene la madre aceto è ancora più pieno di vitamine, quindi perfetto come lavorazione per la pelle. Lo riconoscete perché non è trasparente, ma un po’ torbido.

Ecco a voi qualche idea per poterlo impiegare al meglio. Sgrassante e lucidante, l’aceto di mele, meno aggressivo di quello di vino rosso o bianco, è un ottimo toccasana per i tuoi capelli. Ecco come potete utilizzarlo. Applicato sulla chioma prima del risciacquo finale, esso fa serrare le squame del fusto del capello, che risulterà istantaneamente più lucido e liscio al tatto, anche perché l’aceto toglie gli ultimi rimasugli di shampoo e balsamo, rimanendo la chioma più delicata.

Per farlo vi basterà riempire una bottiglia da un litro con dell’acqua tiepida, meglio se questa è demineralizzata, ovvero senza calcare, reperibile al supermercato e successivamente 2 cucchiai di aceto, non di più, perché potresti ottenere l’effetto contrario e rendere i capelli ingestibili. Dopo aver sciacquato i capelli con shampoo e balsamo, gettate il contenuto della bottiglia sulla testa, facendolo scendere su tutta la lunghezza dei capelli.

Infine risciacqua, anche qui sempre meglio con acqua demineralizzata. Ecco dunque come grazie alle sue grandi caratteristiche può essere ottimo per pelle e capelli.