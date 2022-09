Il contesto sentimentale è qualcosa di complesso, anche se fondamentalmente ciclico, perchè a dispetto dei tempi che cambiano, alcune cose non sono portate a mutare, ed anche le relazioni amorose possono ritornare un auge così come finire per sempre. Viviamo in un contesto ancora piuttosto “conservativo”, dove una unione viene percepita almeno superficialmente come indissolubile ma siamo una specie complessa, quindi non è così strano voler “ritornare” con il proprio o la propria ex. Quali sono i segni che per l’appunto hanno la tendenza maggiore a ritornare con il/la proprio/a ex?

Questi segni hanno la tendenza a ritornare con l’ex partner. Lo sapevi?

Cancro

E’ un profilo romantico che crede nell’amore come principale forza trainante assoluta, capace di “smuovere le montagne” in quanto a effiacia, quindi difficilmente una relazione non lascia qualche spiraglio aperto. Cancro tende a restare in buoni rapporti, perchè difficilmente diventa “nemico” dell’ex partner.

Leone

Differente il processo mentale che porta Leone a voler “ritentare” con l’ex di turno. La motivazione è legata ad una forma di “pentimento” in quanto spesso le relazioni con Leone terminano per atteggiamenti eccessivi ed immaturi da parte sua. Ritornare sui propri passi ha il ruolo del “chiedere scusa” ma è anche motivato da un concreto pentimento.

Pesci

Altro segno romantico, ma che spesso è legato a volerci riprovare per motivazioni un filo più egoiste. Infatti Pesci non è famoso per cambiare idea e mutare il proprio comportamento se le cose vanno male, ma spera fino alla fine che la controparte faccia qualcosa per “metterci” una o più “pezze”.