La capacità di esprimerci e comunicare definisce le persone che siamo realmente, e costituisce una delle più importanti “conquiste” in ambito sociale e psicologico. Siamo normalmente abituati ad associare alla parola il modo di comunicare, e se veniamo abituati fin da piccolissimi a esprimerci soprattutto in questa maniera, non tutti si dimostrano avvezzi a parlare in maniera naturale, anzi esistono persone che non amano molto parlare. Non per questo significa che sono dei taciturni nati, ma è la parola a non essere nelle corde di questi segni, in quanto non amano parlare per diverse ragioni.

I segni che non amano parlare. Li conosci?

Vergine

Vergine ama esprimersi ed evidenziare la propria opinione ma quando lo fa sceglie molto oculatamente le proprie parole. Quindi ama comunicare ma è la parola che, anche se non gli manca mai, viene sempre utilizzata con una cautela anche inopportuna per quanto eccessiva.

Toro

Toro ama i silenzi e non si fa minimamente problemi se deve stare zitto anche a lungo, a meno che non si tratti di un’imposizione arbitraria. Toro comprende che parlare tanto non significa necessariamente parlare “bene”, in molti casi preferisce ascoltare prima di esprimere qualche giudizio. Ma è molto comunicativo, in quanto la propria comunicazione non verbale è molto raffinata.

Acquario

Il suo livello di comunicazione divide i giudizi, in quanto spesso “dice” molto di più con gli atti che con le parole. E’ una personalità che non è in grado di apparire misurato e spesso preferisce esprimersi con poche parole, molto di più con le azioni.