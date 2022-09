Quasi tutti i contesti di crescita umana ci portano a stare lontano dai guai, qualunque questi possono rappresentare nella connotazione generica. In particolar modo un contesto familiare può avere una grande influenza in tal senso ma anche il migliore degli insegnamenti non può metterci al riparo dalle cattive compagnie. Esistono infatti segni zodiacali, che corrispondono ovviamente a profili definiti che è meglio non farsi nemici in nessun caso perchè le conseguenze potrebbero essere molto negative, per varie ragioni.

Meglio non farsi nemici questi segni. Quali sono secondo lo zodiaco?

Leone

Non è un profilo vendicativo ma se instigato e trattato senza l’opportuna attenzione Leone diventa pericoloso perchè è un melodrammatico ed accentua molto le proprie reazioni, qualunque esse siano. Ecco perchè è pericoloso, può farci apparire decisamente peggiori rispetto a come siamo realmente. Meglio non sfidarlo apertamente.

Vergine

Più vendicativo, Vergine non lesina i fraintendimenti e preferisce essere preso “frontalmente” e mai per vie traverse. Se abbiamo qualcosa da dirgli meglio optare per l’approccio diretto senza troppi problemi e complimnti. Il segreto per evitare atti vendicativi è di apparire sempre amichevoli ma anche onesti il “giusto”, nello stesso tempo. Cosa non sempre facile.

Scorpione

Forse il peggiore, perchè non da sempree l’idea di essere un potenziale cattivo “nemico” se messo in condizioni. Ma è molto perseverante quando deve farla pagare, oltre a diventare insospettabilmente scorretto e malvagio. Segue una logica “in guerra tutto e permesso”, concetto che prende alla lettera. Meglio approcciarsi in modo neutro ed onesto, anche a costo di criticarlo.