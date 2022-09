La vostra spazzola lavora saldamente per offrire capelli splendidi. Ma anche gli strumenti di bellezza hanno necessità ogni tanto di un po’ di attenzioni benevole. Oggi vedremo come pulire le spazzole per capelli in pochi facili passaggi, inoltre, ecco come capire quando è tempo di sostituirle.

Se le tue spazzole sono piene di capelli, usa questo trucco per pulirle

Se le setole della tua spazzola per capelli si perdono in un oceano di ciocche, è il momento giusto di darle una meritata pulizia. L’ammasso di prodotto, le cellule morte della pelle e i capelli slegati collaborano nel creare una spazzola per capelli che non solo ha un aspetto spiacevole, ma potrebbe anche fare più male che bene ai capelli appena puliti.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma ecco cosa mettere in lavatrice per raccogliere i peli del cane

È considerevole pulire i pennelli perché non volete che i capelli cascati ostacolino il meccanismo del pennello al massimo livello e servano al suo scopo. Dedicate qualche minuto a pulire le spazzole per capelli e vedrete i benefici di bellezza con questo semplice metodo. Togliere lanugine e ciocche di capelli da una spazzola per capelli è facile. Usate unicamente le dita o un pettine per estrarlo prudentemente. Per pulire i capelli da una spazzola rotonda, sciogli i capelli avvolti attorno alla spazzola e utilizza un paio di forbici per tagliare con cura le ciocche.

Oltre alle ciocche di capelli, le setole delle spazzole sono calamite per lanugine, olio e cellule morte della pelle. Dopo aver tolto tutti i peli, lava bene la spazzola per levare l’ammasso. Non è indispensabile ordinare un prodotto speciale per pulire le spazzole per capelli. Prendete solo il vostro shampoo. Lo shampoo lava una spazzola per capelli come pulisce i capelli e il cuoio capelluto, difatti la schiuma opera per levare lo sporco, l’accumulo di prodotto e gli oli.

Tale semplice metodo di pulizia delle spazzole per capelli può essere impiegato su spazzole per capelli con setole sintetiche o spazzole per capelli con setole di cinghiale, due materiali frequenti per spazzole per capelli. Una ottima spazzola può durare per anni, ma saprete che è ora di andare a comprare una nuova spazzola per capelli quando le setole sono deteriorate e la spazzola non sembra essere abbastanza pulita.

La tecnologia muta così spesso che conseguire un nuovo pennello potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.