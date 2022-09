Le varietà di verdure e di ortaggi che si possono coltivare a settembre nell’orto sono svariate. Settembre è il mese che contraddistingue la fine dell’estate, con le coltivazioni del periodo primaverile ed estivo ormai finite. Stiamo quindi ordinando il nostro orto autunnale. In siffatto periodo bisogna velocizzarsi nel seminare cavoli e verdure a foglia.

Questo è, infatti, un mese in cui le temperature sono solitamente miti e i terreni più freschi, perfetti dunque per accogliere le nuove piantine. Vediamo quindi cosa piantare a settembre nel nostro orto e alcuni consigli per iniziare al meglio le coltivazioni.

Settembre è il mese perfetto per piantare questi ortaggi: la lista

Le verdure a foglia sono indispensabili nel nostro orto di settembre. Penano il caldo, per cui coltivandole in questo mese maturano decisamente meglio. In un piccolo orto domestico il vantaggio di interrare questo tipo di verdure è che si possono ottimizzare gli spazi. Basta difatti tenere una distanza di 20 cm tra una pianta e l’altra e 25-30 cm tra le file.

A settembre non si può rinunciare neanche a iniziare una coltivazione delle cime di rapa. Si tratta difatti di uno degli ortaggi più pregiati della nostra tradizione culinaria. Le cime di rapa più che piantarsi si seminano. Il nostro consiglio è quello di predisporre il terreno finemente, aspettare le prime piogge di settembre e poi avanzare con la semina a spaglio. Certuni le seminano in semenzaio nel mese di agosto, tale tecnica ci dà modo di travasare le giovani piantine nell’orto di settembre, conservando 20 cm di distanza tra una pianta e l’altra.

I cavoli sono gli ortaggi caratteristici dell’orto autunnale. Quando parliamo di cavoli andiamo ad intendere le piante della famiglia botanica delle Brassicaceae o Cruciferae. Tali specie di cavolo hanno tutte un ciclo colturale medio-lungo.

Sono piante di dimensioni sufficientemente grandi, quindi serve avere i dovuti accorgimenti nel momento del trapianto. Per far sviluppare piante di cavoli sane e verdeggianti è indispensabile mantenere la giusta distanza di messa a dimora. Il nostro suggerimento è quello di rimanere almeno 40 cm tra una pianta e l’altra, con 50 cm tra le file.

Andare sotto queste distanze, significa non dare modo ai cavoli di accrescere in maniera del tutto ottimale. Ecco dunque cosa piantare nel nostro orto a settembre.