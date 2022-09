Stop alle rughe con questi cibi salutari che rallentano l’invecchiamento

Tutti possiamo dire stop alle rughe seguendo un regime alimentare sano, bilanciato e funzionale ad attivare gli antiossidanti. Sulla nostra pelle possono apparire diversi segni: un po’ alla volta, quasi come un puzzle che non riusciamo a comporre, compaiono le rughe di espressione o di età. Siamo convinti di non poter fare nulla e invece possiamo intervenire per bloccare i segni del tempo anche a tavola.

Non ci crederete, ma il cibo ha davvero un ruolo fondamentale nella prevenzione delle principali problematiche della nostra pelle. Per questo motivo è bene conoscere e sapere ogni aspetto benefico sui ricettivi della bellezza della pelle, ovvero i fermenti lattici, semi di zucca e altri alimenti naturali utili alla salute cutanea.

La nostra pelle è un organo delicato e, come tutti gli altri, ha bisogno di una cura costante ed equilibrata per rimanere sana, idratata e bella. I suoi nutrienti, che vengono dall’alimentazione, sono fondamentali per la sua salute. Gli alimenti descritti in questo articolo sono ricchi di aminoacidi e proteine ​​e non devono assolutamente mancare nella nostra dieta se vogliamo proteggere la bellezza della nostra pelle.

Stop alle rughe con questi alimenti

I fermenti lattici sono una categoria di batteri benefici per l’organismo umano: grazie a loro si producono alcuni degli alimenti più importanti come il pane, la birra, le caramelle, le bevande probiotiche (come l’acqua d’orzo, ad esempio), la kimchi e molti altri prodotti per il nostro benessere. I fermenti lattici, grazie alle loro proprietà benefiche, sono in grado di creare un ambiente ideale per la pelle e di potenziare il nostro sistema immunitario. Si trovano sotto forma di integratori naturali e li possiamo acquistare in farmacia, online e in erboristeria.

I semi di zucca da consumare, invece, sono una spugna del benessere per l’intero organismo, in particolare per la pelle. Sono una fonte eccellente di vitamina A e C, oltre che di acido ursolico, esattamente come l’olio, una sostanza che stimola la produzione di collagene e di elastina. Se non amiamo introdurre olio nella nostra dieta possiamo optare per i semi di zucca da inserire nei piatti o a colazione.

Quali altri nutrienti necessita la nostra pelle?

Gli omega 3 e 6 sono due acidi grassi necessari sia all’organismo che alla pelle. La pelle è un organo e ha bisogno di avere nutrimento per rimanere sana e giovane nel tempo. Questi elementi sono necessari per la produzione di collagene e di elastina, per cui sono un ottimo ed economico rimedio naturale per prevenire le rughe sul viso.

Per quanto riguarda le proteine ​​e gli aminoacidi, anch’essi sono importanti, in quanto sono una risorsa fondamentale per la salute della pelle e del nostro organismo. Sono necessarie per la produzione del collagene e dell’elastina, due sostanze che proteggono il nostro corpo e la nostra pelle dalle scottature solari.

Non dimentichiamo, infine, gli antiossidanti: i veri mattoncini della pelle che proteggono contro la formazione dei radicali liberi. Si trovano in frutta e verdura fresca e permettono alla pelle di mantenersi giovane, elastica e resistente agli attacchi del tempo.