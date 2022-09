La coscienza in ambito psicologico definisce una condizione umana che rappresenta la nostra consapevolezza stessa, che determina anche il nostro modo di reagire agli agenti esterni. Quindi avere la coscienza pulita o “sporca” indica la facoltà di distinguere quando un’azione è buona o cattiva ma anche se le nostre azioni lo sono ugualmente. Se per molti avere la coscienza sporca, ossia comprendere di aver agito in maniera negativa, per alcuni averla pulita è qualcosa di essenziale. Ecco i segni con la coscienza pulita, secondo lo zodiaco!

Questi sono i segni con la coscienza pulita. Li conosci?

Cancro

Non è “perfetto” e non è sempre “buono” con tutti, ma Cancro difficilmente potrebbe fare qualcosa di brutto senza che questo riesca a non avere effetti sulla propria coscienza. Per questo spesso i Cancro riescono ad essere trasparenti anche quando non vogliono. Sono dei pessimi bugiardi.

Vergine

Un altro segno che tende a tradirsi ma anche a “stare bene” e non vivere in modo agevole le esperienze passate, se possono evidenziare qualche comportamento che “cozza” con la loro morale, che deve essere sempre coerente con il loro modus operandi. Spesso ritornano a pensare a situazioni dove avrebbero potuto comportarsi meglio. E agiscono in modo malvagio solo se veramente convinti.

Scorpione

Discorso simile per Scorpione che è famosissimo per saper mettere solo in parte “da parte” la propria coscienza. Insomma, Scorpione vuole stare “a posto con se stesso” prima che con gli altri. Non potrebbe dormire la notte se ha fatto qualcosa che reputa sbagliato.